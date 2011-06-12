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«Звезды Приморья» запаслись интригой
Более 300 лучших танцевальных пар со всей России примут участие в ХХI фестивале спортивного бального танца «Звезды Приморья-2011». По традиции один из крупнейших турниров Дальневосточного региона, который пройдет 3 июля на паркете Fesco Hall, закрывает танцевальный сезон.
Напомним, что всего в течение года в Приморье проходит порядка 20 конкурсов спортивного бального танца в разных городах Приморского края – во Владивостоке и Находке, Уссурийске и Артеме, Большом Камне и Врангеле. «Звезды Приморья» – одно из самых ярких событий танцевального сезона, организаторами которого выступают администрация Приморского края, ансамбль «Улыбка» и клуб «ТангоПерекресток».
«За более чем двадцатилетнюю историю фестиваля уже сложились свои традиции, - рассказывает президент фестиваля «Звезды Приморья», заслуженный работник культуры РФ Владимир ТЮРИН. – Каждый год мы приглашаем статусную судейскую бригаду, которая позволяет выставить действительно объективный рейтинг пар. В этом году гостями фестиваля станут судьи первой, всероссийской и международной категорий из Москвы и Нижнего Новгорода, Абакана и Тюмени, Читы и Южно-Сахалинска, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Интересной обещает быть и конкурсная борьба – уже сегодня в регистрационных списках значатся сильнейшие пары Дальнего Востока и Сибири. Так что зрителям будет на что посмотреть».
Кроме этого, с 27 июня по 18 июля ВДЦ «Океан» проводит II фестиваль коллективов спортивных бальных танцев, на который соберутся лучшие танцоры со всей страны. Они также примут участие в фестивале «Звезды Приморья», что придаст конкурсным состязаниям особую интригу.
Соревнования начнутся 3 июля в 10.00, и в течение всего дня танцоры разных возрастных категорий будут соревноваться в исполнении европейской и латиноамериканской программ.
Самыми интересными обещают быть вечерние соревнования, когда на площадку выйдут взрослые танцоры.
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