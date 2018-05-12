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Во Владивостоке выступит автор и исполнитель провокационных анти-романсов
Михаил Елизаров впервые во Владивостоке
Автор и исполнитель провокационных анти-романсов Михаил Елизаров впервые выступит во Владивостоке. Музыкальный вечер пройдет в день открытия фестиваля ЛиТР-2018, 7 июня, в баре "Контрабанда" (ул. Адмирала Фокина,19), сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Михаил Елизаров известен, прежде всего, как один из лучших современных русских писателей и публицист. Не в меньшей степени Елизаров имеет признание как автор и исполнитель провокационных анти-романсов. Вот что бывает, когда писатель, вооруженный остро заточенным пером, вооружается ещё и гитарой. Ко всему прочему Михаил на высшем уровне владеет голосом, за плечами у Елизарова музыкальная школа по классу оперного вокала. Вкупе получаем ядреную смесь из бард-кор музыки, остросоциальных тем в текстах, изрядно сдобренной иронией и крепким словцом, исполненных академическим вокалом.
Лауреат премии "Русский Букер" за роман "Библиотекарь". Носитель ярлыка "Красно-коричневый" за роман "Pasternak". Лауреат, номинант и победитель множества литературных конкурсов и премий Михаил Юрьевич Елизаров так же является исполнителем песен собственно авторского сочинения, жанр которых он характеризует как панк-шансон.
Музыкальный вечер пройдет в баре "Контрабанда" (ул. Адмирала Фокина, 19) начало в 20.00 (18+).
Михаил Елизаров также примет участие во всероссийском литературном фестивале, который пройдет 7-8 июня во Владивостоке. В рамках мероприятия состоятся встречи с писателями, мастер-классы с известными авторами современной русской прозы, презентации новинок литературного рынка России от ведущих издательств.
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