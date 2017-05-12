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Фестиваль черно-белого кино начала XX века продолжается
Демонстрация картины немого кинематографа в ДВФУ продолжается, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
12 мая поколонники кино смогут увидеть "Уличный ангел" (1937 г. Китай), 13 мая - "Страница безумия" (1926 г., Япония)
Проект студентов первого курса Школы региональных и международных исследований направления восточных языков и африканистики ДВФУ станет очередным культурным мероприятиям в стенах кампуса на острове Русский во Владивостоке. В рамках фестиваля "Киновосход" пять шедевров мирового кинематографа будут продемонстрированы 3,5,11,12, 13 мая. в кафе "АЯКС" корпуса А. Истинные ценители кино первой четверти XX века смогут побаловать себя просмотром французской драмы "Страсти Жанны д*АРК" (1928 год выпуска, режиссер Карл Теодор ДРЕЙЕР), немецкое кино представлено одним из первых фильмов ужасов "Кабинет доктора Калигари" (1920 год выпуска, режиссер Роберт ВИНЕ), любители "штатовских" мюзиклов увидят "Певец джаза" (1927 год выпуска, режиссер Алан КРОСЛАНД) и др. Подробности на http://vk.com/unique_atmosphere
Вход свободный. Проход в корпус А через КПП центрального входа ДВФУ. При себе иметь паспорт для получения пропуска на входе.
Начало сеанса в 17 часов 20 минут.
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