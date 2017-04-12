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80-летние художники устроили буйство красок
Залы Приморского отделения Союза художников России распахнули двери для всех ценителей истинного, классического искусства в честь совместного открытия персональных юбилейных выставок художников-реалистов, пейзажистов, живописцев, Тимофея Войтенко и Владлена Камовского, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Тимофей Моисеевич Войтенко – художник-реалист, сумевший вдохнуть жизнь в огромное количество представленных произведений различных жанров: пейзажа, портрета, также сюжетно-тематической картины, представляющей собой своеобразное скрещение традиционных стилей живописи, способствующих созданию крупномасштабных произведений на социально значимые темы с четко выраженным сюжетным действием и многофигурной композицией. Художник не столько российского масштаба, сколько международного уровня, чьи произведения представлены в Приморской государственной картинной галерее Владивостока, Дальневосточном художественном музее Хабаровска, Читинском областном художественном музее, Краснодарской краевой картинной галерее, в художественных галереях Китая и Республики Корея. Несомненно, он является одним из тех, кто стоит у истоков живописи Приморского края, воплощая лирический образ родного Приморья.
Тимофей Моисеевич Войтенко: «Можете себе представить, сегодня мне исполняется 80 лет, как и моему коллеге, Владлену Александровичу. Наша сегодняшняя объединённая выставка приурочена к юбилею, но, тем не менее, нас связывает не только это, мы оба работаем над реалистической живописью. Разумеется, техника отличается, но направление у нас одно. И, благодаря сегодняшней экспозиции, у меня есть великолепная возможность – подвести итог всей творческой деятельности за 60 лет. Я хотел показать гостям периоды моей живописи, начиная с ранних работ, написанных ещё в 20 лет. Вдохновение для написания картин на протяжении всего пути приходило ко мне, в первую очередь, благодаря общению с природой и непреодолимому желанию описать её, запечатлеть в своих работах. И, пожалуй, главный совет, который я бы мог дать как молодым, начинающим художникам, так и вообще всем творческим людям – старайтесь как можно чаще обращаться к природе, научитесь видеть её красоту и уникальность, несомненно, это поможет обрести то самое вдохновение, которое вы ищете».
Владлен Александрович Камовский – заслуженный художник Российской Федерации, ветеран труда, пейзажист, живописец, уникален тем, что работает в жанре архитектурного пейзажа, основным предметом изображения которого являются городские улицы, здания, скульптуры. В основе творчества В. А. Камовского лежат камерные, лиричные по настроению архитектурные пейзажи старого города, вызывающие ностальгию. Художник прошёл непростой путь от мягкой манеры письма пейзажей-картин до мозаично-пёстрой пуантилистической техники (пуантель – элемент мазка, мазок чистого цвета, штрих) и работ большого размера, произведений с панорамными видами. Его работы также представлены в коллекциях Дальневосточного художественного музея Хабаровска, Приморской государственной картинной галерее Владивостока, в Приморском государственном объединённом музее имени В.К. Арсеньева, музее современного искусства «Артэтаж», в Культурном центре береговой полиции Донхэ, Республики Корея, в коллекциях художественных галерей и в частных собраниях как в России, так и за рубежом.
Если внимательно присмотреться к представленным на выставке произведениям, можно распознать очень много моментов, связывающих и объединяющих двух людей. С точки зрения профессионализма – невероятное желание творить, удивительная способность работы с цветом и смешивания красок таким образом, чтобы, в конечном счёте, произведения получались гармоничными и излучали энергию их обладателей, творцов. Порядочность, деликатность, нежность и поразительное спокойствие, полнейшее отсутствие агрессии и негативных эмоций. Поразительные качества и черты, отличающие творчество и произведения Тимофея Войтенко и Владлена Камовского, скромных, солнечных созидателей, имеющих не только всероссийский, но и международный статус.
Весь город Владивосток, с его различными атмосферными уголками, зданиями, скверами, с такой любовью всё просмотрено и воплощено в многочисленных этюдах и холстах. Многие работы, представленные в экспозиции, были настоящим открытием для гостей, например – натюрморты и графические работы, долгое время скрывающиеся и бережно хранившиеся в мастерской, и только на таких выставках их можно увидеть, проследить за тем, как двигался художник на протяжении творческого пути, как он развивался. Двумя замечательными мастерами, составляющими гордость Приморского края, проделана колоссальная работа.
Людмила Ивановна Варламова, искусствовед, ветеран труда, заслуженный работник культуры Российской Федерации: «Дорогой Тимофей Моисеевич, вы, как и Владлен Александрович, несомненно, являетесь столпами, настоящими основателями Приморской школы искусства вместе со многими другими нашими мастерами. Это ваша несомненная заслуга, которая никогда не будет забыта. Ваши картины настолько жизнерадостные, насколько Приморские, что у них есть свой особый аромат. Все портреты, пейзажи, натюрморты говорят о том, как сильно вы любите жизнь, как вы любите людей и искусство. Это золотой запас и национальное достояние. Мы готовим каталог под названием «Приморские художники», один из разделов которого непременно будет посвящен лично вам. Примите поздравления от администрации и всего коллектива Приморской государственной картинной галереи».
Геннадий Васильевич Приходько, художник, ветеран Великой Отечественной войны: «Честно говоря, очень трудно говорить, тем более прессе, о выставке. В одном зале расположены работы одного художника, во втором – другого. Оба из них реалисты, но их невозможно сравнивать. Я знаю их очень давно, помню ещё совершенно молодыми людьми, мальчишками. Я и сам много раз участвовал в различных выставках, также открывал свои собственные. И сейчас смотрю, как ребята выросли в плане исполнения. Оба молодцы. Хочу поздравить как Тимофея, так и Владлена с замечательной выставкой, которая открылась в этих залах».
Экспозиция работ Тимофея Войтенко и Владлена Камовского продлится и будет доступна к просмотру и ознакомлению для всех желающих без исключения до 23 апреля. Особенно рекомендована начинающим художникам и всем юным творческим дарованиям, стремящимся к профессиональному росту и обретению бесценного, фундаментального опыта в области искусства.
Алексей РОГОЖИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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