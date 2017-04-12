Приморские художники уже раздумывают над смыслом XXI века (фото)

В галерее «Арка» состоялось официальное открытие персональной выставки известного приморского художника – Геннадия Алексеевича Омельченко. Редакция газеты «Золотой Рог» не упустила возможности задать несколько вопросов, без всяких сомнений, гениальному художнику, заслуженному работнику культуры Российской Федерации, настоящему первооткрывателю современного дальневосточного искусства, чьи работы представлены в многочисленных коллекциях как в России, так и за рубежом.

- Как вы впервые познакомились с художественным искусством? С чего всё началось?

- На самом деле, всё очень просто. Я родился в семье художников, и первый свой творческий опыт перенимал у отца и брата. Так что я целенаправленно был настроен на написание картин и даже не рассматривал другие варианты развития событий, кроме поступления в художественное училище.

- Чьё мнение для вас важнее всего?

- Это достаточно непростой вопрос. И на него я отвечу так. Я ни к кому и ни при каких обстоятельствах не прислушиваюсь, скажу больше, даже никогда не думал об этом. Просто потому что, если я буду прислушиваться к чьему бы то ни было мнению, я перестану быть художником и лишь только буду транслировать, выражать мнение зрителя, трансформируя его. Я твердо убеждён, что именно зритель должен идти навстречу художнику, тянуться к новому, непознанному искусству.

- Как вы пришли к собственной революции художника, от реализма к постмодернизму и созданию абстрактных, авангардных полотен?





- Это приходит само, по наитию. Творческий путь можно напрямую сравнить с возрастом, ты растёшь, и твои детские понятия, образ мыслей трансформируются, меняются на более зрелые. Время скоротечно, и то, что сделано – уходит. Когда взрослеешь, начинаешь видеть на расстоянии, что не так, в каком направлении необходимо двигаться дальше. В этом и заключается весь процесс становления художника и обретения собственного стиля.

- Каким образом возникают идеи, рождается замысел, воплощаемый в картине?

- Происходит это совершенно спонтанно, зачастую, внезапно и озарительно. Бывает даже так, что выдавленная на палитру краска даёт толчок художнику, творцу, и буквально сам холст, его формат заставляют тебя действовать. И ты вступаешь в диалог со своими зарождающими мыслями и инструментами, красками, кистями. Жизнь вообще штука настолько сложная, ситуации и декорации все время меняются. Лишь только мертвое, застывшее можно описать полностью, докопаться до самой сути. Иногда люди думают, что картина для них непонятна, но, на самом деле, для художника она гораздо более непонятна и таинственна.

- «Поверх барьеров» - что это? Альтернативный вариант преодоления препятствий? Почему не сквозь или напролом?

- Этот вопрос довольно философский. По причине того, что в жизни все складывается структурно, и всё вокруг настолько уплотнённое, настолько взаимосвязанное, напролом ты никак не пройдёшь, как бы ни старался. Если ты попытаешься влезть в нее, то и сам окажешься в этой структуре, вплетёшься в неё. А при движении вверх, начинаешь выстраивать свою собственную структуру и идти по индивидуальному, неповторимому пути.

- Что же из себя представляют барьеры?

- Трудно объяснить, что конкретно представляют из себя барьеры. Они возникают в процессе работы, в процессе жизни. Что-то с чем-то не вяжется, что-то необходимо разорвать, а что-то наоборот соединить. В качестве барьеров выступает абсолютно всё, в первую очередь, создание человека. Отличным примером послужит телевизионное зомбирование. Ты не принимаешь его, и оно буквально будоражит тебя, ты начинаешь искать иные пути. В любом случае, соглашаться или не соглашаться – решать вам. На мой взгляд, надо всегда искать что-то новое.

- Сколько времени уходит на создание картины?

- По-разному, никогда не угадаешь. Бывают картины, которые пишутся буквально моментально, за один день. Но это достаточно редкое явление. В общем, можно сделать всё за один присест, а можно создавать одно произведение годами.

- Насколько необходимы художникам школы и профессиональное образование, чтобы добиться успеха?

- Я скажу одно. Безусловно, надо заниматься самообразованием, иметь желание и стремления учиться, постигать новое и неизведанное постоянно. Также я считаю, что настоящие, истинные знания передаются только от человека к человеку. В процессе живого диалога, дискуссии, общения.

- Какой главной ошибки вы бы посоветовали ни за что не совершать молодым художникам?

- Самая главная ошибка - это организация собственного труда и времени. Бывает достаточно сложно сосредоточиться и сконцентрироваться. Особенно молодым людям.

Продолжите следующие утверждения.

Я никогда не нарисую… Такого вопроса не должно стоять в принципе. Нет абсолютно никаких запретов и табу. А в том случае, если будут, смогу ли я назвать себя художником?

Я творю… Ежесекундно. Я разговариваю сейчас с тобой, а моя зрительная память тем временем работает на все сто, я, к примеру, уже успел запомнить твоё строение и отличительные черты. Это очень прочно отпечатывается.

Я хочу, чтобы… Люди никогда не плевали на тротуар.





Председатель приморского совета художников, Илья Бутусов: «Для нас это действительно художник всероссийского значения. Художник, на которого мы равнялись в конце 80х, начале 90х и продолжаем равняться до сих пор. В то время происходила самая настоящая революция в мире искусства, которую олицетворяли именно такие художники, как Геннадий Алексеевич. Очень сложно, невозможно и глупо давать какую-то оценку сегодняшней экспозиции. Мы вместе со всеми присутствующими признаемся вам в любви и бесконечно восхищаемся вашей творческой энергией и напором».

Александр Лобычев, редактор, критик: «Сегодняшние работы, несомненно, совершенно социальные. Мы можем видеть очень оригинальные решения в абстрактном духе. Хочу сказать, что я много раз видел работы Геннадия Алексеевича и со всей уверенностью могу сказать, что он совершил свой настоящий подвиг, составив энциклопедию абстрактного искусства XX и XXI века. Абстрактность лирическая, геометрическая, графическая… Какое направление в абстракции ни возьми, Геннадий Алексеевич оставил в каждом из них выразительную, красивую работу, точно представляющую и дающую образ этого направления – абстракционизма. Когда заходишь на эту выставку, понимаешь насколько она яркая и начинаешь ощущать поразительно светлую энергетику. Я всегда восхищался красотой этих работ, изысканной графикой. С одной стороны, абстрактные вещи кажутся, возможно, хаотичными, но не все знают, что Геннадий Алексеевич обладает невероятными логическими способностями, точно просчитывая, где будет проведена та или иная линия, как будет построена композиция произведения. Очень мощное энергетическое воздействие. Концентрация авангарда как русского, так и международного века».

Геннадий Омельченко: «Смолоду я выработал для себя основные жизненные постулаты, которым следую и по сей день. Что такое искусство. Каким оно должно быть. Я скажу вам. Искусство должно быть некомфортабельным, непредсказуемым и неповторимым».

Более тридцати уникальных, авангардных художественных полотен Геннадия Омельченко, творчество которого находится на стыке двух веков, будут представлены в экспозиции галереи «Арка» до 30 апреля.