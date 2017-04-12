Музей имени Арсеньева приглашает на уникальную экскурсию

Живёте во Владивостоке или планируете его посетить? Не знаете, чем бы таким заняться в свой законный уикенд? Может все-таки пришло время узнать больше об улицах, по которым вы в бесконечной суете мчитесь по своим делам, об исторически значимых зданиях, которые замыленный глаз уже не различает? На эти вопросы отвечает деловая газета «Золотой Рог».

Мы восторгаемся небоскребами «большого яблока», готическими соборами Старого Континента и всеми чудесами света сразу. Так стремимся увидеть то, что никогда не видели, там, где никогда не бывали. Но имеем ли мы хоть крошечное представление об историческом значении и уникальности архитектуры родной колыбели?





Редакция газеты «Золотой Рог» выяснила ответы на эти вопросы в ходе обзорной экскурсии по Приморскому объединённому музею имени В.К. Арсеньева и последующей беседы с лектором-экскурсоводом Галиной Слоквенко:

- Как давно занимаетесь проведением экскурсий? Любите ли свою работу?

- Вообще, в музее я работаю чуть больше года, сразу после того, как закончила проходить обучение в школе экскурсоводов. Именно в музее. Раньше работала полгода в экскурсионном бюро. Да, мне это, определённо, нравится.

- Как много желающих бывает? Кто обычно приходит?

- На самом деле, количество желающих зависит от многих факторов. День, месяц, время года, погодные условия, в конце концов. Например, летом очень мало людей приходит. В основном, только туристы. А вот на новогодних праздниках и каникулах – очень много гостей. Иногда даже настолько, что не можешь разом сосчитать их глазами. Больше 20 точно. А так, в среднем, группы небольшие, по 6-8 человек. Часто приходят молодые семьи и берут деток маленьких с собой. Подростки у нас – редкие гости. Как по мне, это вообще достаточно сложная аудитория, которую не так просто привлечь.

- О чем рассказываете в ходе экскурсии? История? Культура?

- Вообще, музей построен следующим образом. Первый зал – вводный. В нем мы рассказываем о том, как появился музей в городе, что находится в здании и что располагалось раньше, кстати говоря, это был торговый дом, также о первом здании музея на Петра Великого. Далее, мы проходим в зал интерьеров Владивостока. Это больше временная выставка, чем постоянная, которая в скором времени должна смениться. Следующий зал тесно перекликается с пространством археологии. Мы показываем гробницу одного князя, народ которого жил раньше на этой территории. И плавно переходим к рассказу непосредственно об истории нашего края и прилегающих территориях. После чего переходим с гостями на второй этаж, начинающийся с археологии. Палеолит, неолит…постепенно раскладываем всё по полочкам, как ленту времени. В нашем музее – целая колоннада залов, от освоения, присоединения ранних территорий до гражданской войны, всё, что здесь происходило, как жили люди, как они сюда приезжали и переселялись. Есть зал, можно сказать, очень камерный. О доме и быте, об интерьерах и, самое главное, о семьях. Есть зал о городе, и последний – о гражданской войне, который, разумеется, обойти стороной никак нельзя. Третий этаж – временные выставки, сейчас там представлены экспонаты, посвящённые Первой мировой войне, о ней мы рассказываем, конечно, больше в контексте мира, чем города. Сейчас проходит выставка об Александре Фадееве, нашем писателе. Также выставка о заповедниках России. Они более тематические и периодически меняются, в эти залы часто приезжают и другие музеи с выставками. Ну и наш последний зал – салон, посвящённый Элеоноре Прей. Настоящему Владивостокскому кумиру. Как сказал один наш журналист: «Любовь к Владивостоку измеряется в «преях»».

- Часто ли задают вопросы? Чем интересуются?

- Наверное, из-за того, что я достаточно молодо выгляжу, у меня периодически спрашивают: «А вы на истфаке учитесь, да?» Такие вопросы. Что касается истории, люди часто дополняют то, что знают они. А вопросы задают редко. Какие-то сложные даты, точечная информация…она, на самом деле, не очень интересна зрителю. Стараешься передавать атмосферу того, чем жили люди. И этого оказывается более чем достаточно для людей, чтобы понять историю, понять, ход событий того времени.





- Насколько современному поколению важно знать историю родного края? Важно ли вообще?

- Да, конечно, со всеми современными смартфонами и сиюминутным доступом в интернет, мы можем узнать всё, что и когда угодно. Но главный вопрос в том, появляется ли желание это узнать? Человек не задумывается об этом, когда гуляет по городу, например, у него отсутствует определённый бэкграунд, исторический фон, и он не знает ничего о том или ином здании, почему каждая улица называется именно так…Он попросту не знает историю родного места, поэтому я считаю, что, в большинстве своём, он не понимает места, в котором живет. Я твёрдо убеждена, наше будущее – в нашем прошлом. И мы должны осознавать фон, который всё равно, хотим мы того или нет, на нас отражается и делает Владивосток сейчас таким, какой он есть. Самая большая проблема – заинтересовать человека, чтобы он понимал, что это вообще нужно. Конечно это важно. Заучивать информацию с точностью до дат я, если честно, никому советовать не стану, это не столь полезная информация. Гораздо важнее понимать общие закономерности, логику, как происходили исторические процессы, как они влияют на нашу нынешнюю жизнь.

Обзорная экскурсия с подробным рассказом о Приморье в контексте выставок и экспозиций, представленных в залах музея имени В.К. Арсеньева по адресу Светланская, 20, будет увлекательным времяпрепровождением для всех, вне зависимости от пола, возраста и социального положения.