Во Владивостоке к Тотальному диктанту открыты бесплатные курсы "Русский по пятницам"

Подготовиться к Тотальному диктанту жители Владивостока смогут на бесплатных курсах «Русский по пятницам». Лекции проведут преподаватели кафедры русского языка и литературы Школы региональных и международных исследований ДВФУ.

Досье: Тотальный диктант - ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма. Суть акции - добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит одновременно в десятках городов России и мира (с поправкой на часовые пояса).

Бесплатные курсы по русскому языку будут проводиться каждую пятницу в 18.00 в 422 аудитории на ул. Алеутская, 56. Первое занятие состоится уже 15 марта, сообщает PrimaMedia.

В программу включены рассмотрение сложных случаев из области орфографии и пунктуации, мини-диктанты, разбор грамматических и лексических трудностей. На сайте Тотального диктанта totaldict.ru выложены видеоматериалы, с помощью которых можно написать диктант и разобрать ошибки. Тотальный диктант во Владивостоке состоится 6 апреля.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.