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Памятник Штирлицу появился во Владивостоке
Памятник знаменитому литературному герою - советскому разведчику Отто фон Штирлицу, он же Максим Максимович Исаев установлен в центре Владивостока, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Интерфакс-Дальний Восток.
"Арт-объект создан на деньги меценатов, установлен в районе гостиницы "Версаль", официально памятник еще не открыт", - сообщили в мэрии города. Занимавшийся дизайном художник Павел ШУГУРОВ сказал агентству, что арт-объект представляет собой металлический лист высотой около 2,5 метров, в котором прорезан силуэт человека в шляпе и плаще.
Насколько видно, данный персонаж не имеет ничего общего с экранным героем, которого мастерски
сыграл народный артист СССР Вячеслав ТИХОНОВ.
Согласно надписи на арт-объекте, "в молодые годы Отто фон Штирлиц, самый знаменитый разведчик советской литературы и кино, жил и работал во Владивостоке. Здесь он был известен как Максим Исаев. Жил на улице Полтавской, отдыхал на Седанке, вечерами любил посидеть в ресторане "Версаль".
"Силуэт разделен на две половины - светлую и темную, что, по замыслу, отражает сложность работы разведчика", - добавил Павел Шугуров. Он напомнил, что историки и краеведы не раз предлагали установить во Владивостоке памятник Штирлицу. По некоторым данным, именно в гостинице "Версаль" писатель Юлиан СЕМЕНОВ придумал образ разведчика Исаева-Штирлица.
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