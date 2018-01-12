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Памятник Штирлицу появился во Владивостоке

12 Января 2018, 18:21 | Владивосток

Памятник знаменитому литературному герою - советскому разведчику Отто фон Штирлицу, он же Максим Максимович Исаев установлен в центре Владивостока, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Интерфакс-Дальний Восток.

"Арт-объект создан на деньги меценатов, установлен в районе гостиницы "Версаль", официально памятник еще не открыт", - сообщили в мэрии города. Занимавшийся дизайном художник Павел ШУГУРОВ сказал агентству, что арт-объект представляет собой металлический лист высотой около 2,5 метров, в котором прорезан силуэт человека в шляпе и плаще.

Насколько видно, данный персонаж не имеет ничего общего с экранным героем, которого мастерски


 

сыграл народный артист СССР Вячеслав ТИХОНОВ.

Согласно надписи на арт-объекте, "в молодые годы Отто фон Штирлиц, самый знаменитый разведчик советской литературы и кино, жил и работал во Владивостоке. Здесь он был известен как Максим Исаев. Жил на улице Полтавской, отдыхал на Седанке, вечерами любил посидеть в ресторане "Версаль".

"Силуэт разделен на две половины - светлую и темную, что, по замыслу, отражает сложность работы разведчика", - добавил Павел Шугуров. Он напомнил, что историки и краеведы не раз предлагали установить во Владивостоке памятник Штирлицу. По некоторым данным, именно в гостинице "Версаль" писатель Юлиан СЕМЕНОВ придумал образ разведчика Исаева-Штирлица.

Автор: "Интерфакс"
Теги: Версаль  Исаев  Семнадцать мгновений весны  владивосток  Штирлиц  Юлиан Семенов 



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