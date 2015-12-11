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Во Владивостоке открылся фестиваль итальянского кино

11 Декабря 2015, 13:35 | Владивосток

Во Владивостоке открылся фестиваль итальянского кино NICE-2015. Площадкой фестиваля стал кинотеатр «Океан», в котором до 15 декабря будет показано 8 фильмов, снятых в Италии за последние 2 года.

Фестиваль NICE пройдет во Владивостоке уже в третий раз. Фестиваль N.I.C.E – New Italian Cinema Events — это фильмы современных итальянских режиссеров, представляющих кино сегодняшней Италии на международных кинофестивалях. Многие режиссеры, показавшие свои первые фильмы на N.I.C.E, стали известны во всем мире. Самый яркий пример – режиссер Паоло Соррентино, получивший в 2014 премию «Оскар» за фильм «Великая красота».

Больше всего наград у фильма «Да здравствует свобода» режиссера Роберто Андо. В главной роли – Тони Сервилло («Великая красота», удостоенная «Оскара»).

Фильмом открытия выбрана комедия Паоло Дженовези «Ты бывала на Луне?» о любви столичной модницы и провинциала. В этом году также в программе впервые участвует анимация и фильм ужасов. Это мультфильм для взрослых «Искусство быть счастливым» – философские размышления главного героя о смысле жизни и триллер «Зеркальный дом» про старинный особняк с привидениями.

Зрители также увидят несколько комедий. «Ты меня помнишь?» – изысканная сказка о важности любви, а в фильме «Маленькое семейное дело» все персонажи собраны на маяке, который для каждого из них становится началом новой жизни. Еще одна комедия этого режиссера «Во всем виноват Фрейд», повествующая о непростых взаимоотношениях психоаналитика с тремя пациентками.

Фестиваль проходит при поддержке генерального управления по кинематографии Министерства культуры Италии, Комитета по культуре Муниципалитета Флоренции, Посольства Италии в Москве и Итальянского Института Культуры в Москве. Спонсор фестиваля – Банк Интеза.

«Уже не первый раз во Владивостоке при поддержке Банка Интеза проходит кинофестиваль N.I.C.E. Мы рады представить вниманию приморских кинолюбителей фильмы итальянских режиссеров, ставшие в разные годы номинантами или лауреатами конкурсов и фестивалей. В рамках кинофестиваля состоится также отдельный показ для руководителей крупных компаний, обсуживающихся в Банке Интеза», - отметил на открытии кинофестиваля Ярослав РОЗЕНБАУМ, управляющий Дальневосточным филиалом АО «Банк Интеза».

Как рассказал Ярослав Розенбаум, есть и другие культурные проекты в Приморском крае, которые банк поддерживает. В начале 2015 года Банк Интеза выступил спонсором Выставки одного шедевра. Жители Владивостока смогли увидеть картину XVI века «Святое семейство», авторство которой приписывают великому Рафаэлю. В августе совместно с Приморской краевой филармонией банк организовал для своих клиентов вечер итальянской музыки, в ноябре они смогли посетить джазовый фестиваль.

Важно отметить, что Банк Интеза по всей стране оказывает содействие многим выставочным и реставрационным проектам российских музеев. При помощи банка были отреставрированы залы Венецианского Ренессанса в Государственном Эрмитаже. Это было сделано к 300-летию Санкт-Петербурга. Банк принимает участие во многих российско-итальянских издательских проектах. Банк Интеза помог выходу в свет серии школьных учебных пособий по итальянскому языку, а в 2012 и 2015 годах — сборников стихов итальянского классика Дж. Белли «Римские сонеты».

«Для нас очень важно содействовать культурному диалогу между Россией и Италией, - подчеркнул Ярослав Розенбаум. - Этим объясняется такое большое количество проектов в области культуры, которые проходят при содействии Банка. Это отражает и подход нашей материнской компании, Группы Интеза Санпаоло. Она является генеральным партнером самого, пожалуй, знаменитого музыкального театра в мире – миланского Театра Ла Скала, и уже более 10 лет поддерживает его сотрудничество в России с Большим театром».

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.  

Автор: Анна Рыкова
Теги: фестиваль  кино  интеза 



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