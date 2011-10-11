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Американский кинематографист откроет выставку своих фотографий о Владивостоке
12 октября во Владивостоке в 15.00 в Приморском государственном объединенном музее им. В.К. Арсеньева (ул. Светланская, 20) состоится открытие фотовыставки «Лицо Владивостока» кинематографиста из США Джеймса Крессантиса, сообщает Генеральное консульство США во Владивостоке.
Джеймс Крессантис, работы которого неоднократно удостаивались различных профессиональных наград, впервые побывал во Владивостоке в качестве участника кинофестиваля «Меридианы Тихого» в 2010 году. На этот раз он приехал в столицу Приморья по гранту Государственного департамента США для проведения мастер-классов для местных студентов и энтузиастов кинематографии и фотосъемки.
Джеймс Крессантис стал активно заниматься фото и видеосъемкой Владивостока буквально с первых дней своего знакомства с городом и его жителями.
«Зачастую свет здесь удивительный, шелковая пелена морских облаков смягчает жесткие контуры и иногда даже сияет, - рассказывает Джеймс Крессантис. - Мне хочется снимать портреты в черно-белом цвете, чтобы быть в гармонии с лицом города: его гаванью, кораблями, вокзалом, торговыми районами, подземными переходами с маленькими магазинчиками».
Фотография является одним из постоянных творческих увлечений американского кинематографиста. Во время учебы в высшей школе Джеймс Крессантис изначально специализировался в области скульптуры, а затем получил степень бакалавра Государственного университета Аризоны и степени магистра Университета Южного Иллинойса и Американского кино института. Он начинал свою карьеру, сняв более 100 музыкальных клипов, его работы включают художественное кино, телесериалы, документальные фильмы, независимые репортажи, рекламу.
Свое кредо фотографа Джеймс Крессантис излагает следующим образом: «Я свободно передвигаюсь между эмпирической фотографией, цифровым коллажем и смешанными техниками. Мои работы – это рассказ о странствиях и открытиях, монтаж собственных фотографий, найденных образов, и фрагментов… Самые живописные работы, я думаю те, которые повествуют о странствиях духа, субъективный поиск через историю».
Досье: Джеймс Крессантис, режиссер и кинематографист, работы которого включают художественное кино, телефильмы, музыкальное видео, рекламные ролики и документальное кино. Его карьера с 1990-х гг включает множество различных наград за документальные фильмы, независимые репортажи, телефильмы и эпизодические съемки. Он снял фильм, номинированный на Эмми “Четыре минуты” (Four Minutes), «Жизнь с Джуди Гарланд: Я и мои тени» (Life with Judy Garland: Me and My Shadows), а также делал дополнительные съемки для фильма «Чикаго». Крессантис изучал кинематографию в Американском институте кино, и начал свою карьеру, сняв почти 100 музыкальных видео. С 2005 году он был директором и кинематографом популярного сериала «Говорящая с призраками» (Ghost Whisperer). «Без субтитров» - его режиссерский дебют. Награды за режиссуру: «Без субтитров: Лазло и Вильмос» - премьера Каннского кинофестиваля – Номинация Эмми, официально отобран тридцатью пятью фестивалями по всему миру.
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