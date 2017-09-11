www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.17 р. 100 JPY: 52.71 р.
EUR: 68.65 р. 10 CNY: 87.62 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Творческий город
Распечатать

Фанни Ардан: Владивосток – так звали моего любимого пса

11 Сентября 2017, 14:00 | Владивосток

Известная французская актриса рассказала о своей любви к русской культуре, о своем фильме и ответила на другие вопросы журналистов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В воскресенье, 10 сентября, известная французская актриса провела пресс-конференцию и ответила на вопросы журналистов. Так на ней она рассказала, что ее любовь к России проявилась еще в детстве, когда она в запой читала русскую классику – Пушкина, Толстого, Достоевского и Чехова. В 12-13 лет она любила слушать русскую оперу: «Князь Игорь» и «Хованщина». А когда она стала по старше, то познакомилась с трудами Бальзака и Стендаля.

«Когда вы начинаете читать так рано, это оказывает огромное влияние. Возможно, у меня слишком романтизированный взгляд на вашу страну. Но я думаю, что культура все же отражает людей», - сказала Фанни АРДАН.

Особое место в жизни французской актрисы занимает Владивосток.

«Я очень давно мечтала попасть во Владивосток. Потому что для меня это была далекая точка, самая дальняя, которая есть от Парижа, и мне очень нравилось это сочетание слов - Дальний Восток. А свою любимую собаку я звала Владивосток. Все, что я узнала, благодаря поэзии, искусству о городе мне казалось загадочным, мистическим и авантюрным. Мои личные впечатления сейчас такие, когда собака принюхивается к новому месту», - подчеркнула Фани Ардан.

По ее словам, в Москву она привозит моноспектакли, так как любит театр и играть на сцене. Однако ее давней мечтой была идея привезти в Россию фильм про русских.

«Я давно мечтала приехать с фильмом, который я сняла, чтобы показать его впервые в России русским. И этим фильмом стала картина «Диван Сталина» в главной роли - Жерар ДЕПАРДЬЕ», - отметила актриса.

Как отметила Фани, «Диван Сталина» - это история о том, что происходит с человеком, который сталкивается с абсолютной властью.

«Я читала много книг об истории России, написанных от лица диссидентов, от лица тех, кто сопротивлялся режиму - все эти истории я прекрасно знала, но мне не хотелось снимать документальный фильм, именно поэтому я не обращалась к архивам. Мой фильм – это скорее аллегория. Кино не должно передавать послание, оно нужно, чтобы всем вместе что-то почувствовать. У России трагическая история, это хорошо чувствуется», - резюмировала французская актриса.

Фото - "Меридианы Тихого".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: Меридианы Тихого  владивосток  кино  фестиваль  артисты  культура 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним21:38, 11.09.2017#

    Была как-то у меня псина, звали её Фанниардан, вот такая грустная история. .

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru