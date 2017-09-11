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Фанни Ардан: Владивосток – так звали моего любимого пса
Известная французская актриса рассказала о своей любви к русской культуре, о своем фильме и ответила на другие вопросы журналистов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В воскресенье, 10 сентября, известная французская актриса провела пресс-конференцию и ответила на вопросы журналистов. Так на ней она рассказала, что ее любовь к России проявилась еще в детстве, когда она в запой читала русскую классику – Пушкина, Толстого, Достоевского и Чехова. В 12-13 лет она любила слушать русскую оперу: «Князь Игорь» и «Хованщина». А когда она стала по старше, то познакомилась с трудами Бальзака и Стендаля.
«Когда вы начинаете читать так рано, это оказывает огромное влияние. Возможно, у меня слишком романтизированный взгляд на вашу страну. Но я думаю, что культура все же отражает людей», - сказала Фанни АРДАН.
Особое место в жизни французской актрисы занимает Владивосток.
«Я очень давно мечтала попасть во Владивосток. Потому что для меня это была далекая точка, самая дальняя, которая есть от Парижа, и мне очень нравилось это сочетание слов - Дальний Восток. А свою любимую собаку я звала Владивосток. Все, что я узнала, благодаря поэзии, искусству о городе мне казалось загадочным, мистическим и авантюрным. Мои личные впечатления сейчас такие, когда собака принюхивается к новому месту», - подчеркнула Фани Ардан.
По ее словам, в Москву она привозит моноспектакли, так как любит театр и играть на сцене. Однако ее давней мечтой была идея привезти в Россию фильм про русских.
«Я давно мечтала приехать с фильмом, который я сняла, чтобы показать его впервые в России русским. И этим фильмом стала картина «Диван Сталина» в главной роли - Жерар ДЕПАРДЬЕ», - отметила актриса.
Как отметила Фани, «Диван Сталина» - это история о том, что происходит с человеком, который сталкивается с абсолютной властью.
«Я читала много книг об истории России, написанных от лица диссидентов, от лица тех, кто сопротивлялся режиму - все эти истории я прекрасно знала, но мне не хотелось снимать документальный фильм, именно поэтому я не обращалась к архивам. Мой фильм – это скорее аллегория. Кино не должно передавать послание, оно нужно, чтобы всем вместе что-то почувствовать. У России трагическая история, это хорошо чувствуется», - резюмировала французская актриса.
Фото - "Меридианы Тихого".
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Была как-то у меня псина, звали её Фанниардан, вот такая грустная история. .