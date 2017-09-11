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"Меридианы" - российский центр азиатской культуры
На ближайшей неделе жители и гости Владивостока смогут ознакомиться с фильмами стран АТР
Во Владивостоке начал свою работу 15-й кинофестиваль «Меридианы Тихого», сообщает деловая газета «Золотой Рог». Церемония открытия прошла на Приморской сцене Мариинского театра оперы. Гостям показали призы и представили фильмы конкурсной программы.
В субботу, 10 сентября во Владивостоке открылся юбилейный 15-й кинофестиваль. Начался он с прохода по синей дорожке звезд кино мирового и отечественного масштаба. Всех гостей встречали губернатор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ со своей супругой и организатор кинофестиваля Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ, руководитель театра им. Горького во Владивостоке.
Во время церемонии, которая прошла под темой «Уроки литературы», были представлены призы фестиваля. А известный кинокритик Фекла ТОЛСТАЯ рассказала собравшимся о фильмах конкурсных программ - короткого и полного метра. Церемонию открытия вели Елизавета АРЗАМАСОВА и Андрей УДАЛОВ-МИРОНОВ.
В конце церемонии был вручен приз губернатора края «9288». Этого приза был удостоен Ефим Звеняцкий за вклад в развитие киноискусства. Памятную статуэтку вручал лично губернатор края Владимир Миклушевский. По его словам, «Меридианы» стали настоящим праздником киноискусства, которого приморцы всегда с нетерпением ждут.
Фестиваль «Меридианы Тихого» проходит при поддержке Министерства культуры России и администрации Приморского края, в рамках нескольких программ, в том числе государственной программы «Развития туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы. Фестиваль продлится до 15 сентября. За это время гости и жители Владивостока смогут посмотреть более 100 фильмов отечественного и зарубежного производства.
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