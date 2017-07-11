В июне Приморский океанариум принял рекордное число гостей

Если в январе океанариум посетили порядка двадцати тысяч человек, то в июне - более пятидесяти тысяч.

С началом лета число посещений резко возросло. Сказывается стартовавший сезон отпусков и - особенно - школьные каникулы. Организованные детские группы приезжают со всего Приморья, из краев и областей Дальнего Востока. Самый плотный поток юных туристов - из Хабаровского края и приморского города Находки.

Что касается посетителей из-за рубежа, здесь устойчивое первенство держат гости из Китая и Японии. Несмотря на то, что в этих странах высоко развито акванаправление (за рубежом океанариумы называют аquarium). Но, по словам специалистов, во всем мире эти заведения совершенно разные - и по архитектуре, и по экспонированию. Поэтому зарубежные гости наверняка находят в Приморском океанариуме то, чего не встретили у себя дома.

В первую очередь туристы стараются посетить представления в дельфинарии. Очень популярны и шоу с морскими скатами в экспозициях «Океанская бездна» и «Коралловый риф». Многие приезжают в океанариум просто ради прогулки по обширной территории - сюда можно пройти бесплатно. Океанариум расположен в живописном месте, у моря. На прогулочной территории обустроены четырнадцать прудов. Побережье у океанариума очень быстро стало излюбленным местом для фотосессий, особенно у молодоженов.

В июле и августе знакомство с Приморским океанариумом будет еще более интересным: для детей и их родителей подготовлены несколько развлекательных и просветительских программ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток