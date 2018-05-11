"Хлебозавод" открылся во Владивостоке

Центр современной культуры раздаёт Приморцам дозы культурного удовлетворения

Центр современной культуры «Хлебозавод» открылся 12 апреля. Сейчас в центре проходит его первая выставка под названием «Открытие, открытие», она будет открыта до 10 августа. Такое название выставки символизирует собственно недавнее открытие самого центра, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как мы познаем окружающий мир, все разнообразие которого открывается нам лишь эпизодически? На этот и многие другие вопросы помогут ответить экспонаты, представленные в центре.

Центр располагается по адресу: ул. Семёновская 9. Сейчас для здания центра проводят отделку снаружи, но изнутри уже всё готово для встречи гостей. Для посетителей выставки по будням организованы бесплатные экскурсии 3 раза в день: в 14:00, 16:00, 18:00 часов, в выходные дни 4 раза: в 14:00, 16:00, 18:00, 20:00.

В центре «Хлебозавод» открыт книжный магазин в жанре научно-популярной литературы, представлена лимитированная серия сувенирной продукции, созданная в сотрудничестве с современными художниками.





Также в ЦСК работает образовательный центр и детский центр развития. Они подразумевают под собой лекции, практические занятия, мастер-классы. Попасть на них можно при приобретении платного билета на сайте «Хлебозавода» hlebozavod.art.

Главный куратор центра современной культуры «Хлебозавод» Ольга Бурасова рассказала о новом культурном месте:

- Почему центр «Хлебозавод» назвали без «изюминки»? Это название что-то символизирует?

Раньше на месте ЦСК располагалась пекарня – «Сдобушка», которую помнят многие горожане. Произнося слово «завод», мы всегда подразумеваем некую инфраструктуру, смелость, масштабность, что хотелось сохранить и привнести от нашего генерального партнера и инициатора проекта – компании «Владхлеб».

- Правда ли, что центр современной культуры выпустили в тестовом режиме?

- В марте мы действительно работали в так называемом «тестовом» формате – проверяли мастер-классы на практике, занимались наполнением центра, готовили выставку. Сейчас центр работает в штатном режиме, каждый день у нас происходит много интересных событий, с которыми можно ознакомиться на сайте, либо зайдя к нам в гости.

- Как организована работа центра?

- Мы работаем в нескольких направлениях – это выставки технологичного искусства, просветительские программы, готовим детский творческий лагерь совместно с несколькими партнерами, проводим лекции и мастер-классы для взрослых.

- На сегодняшний день некоторые относятся к современному искусству неоднозначно. Кто-то считает, что это способ заработать деньги, что любой может создать современное искусство, и причисляют к нему только классику предшествующих веков. Как вы можете это прокомментировать?

- Те, кто считает, что на современном искусстве можно заработать деньги – точно ничего не знает о нём. Это очень обширная тема для споров, обсуждений и дискуссий. Для того, чтобы рассуждать и причислять академистов к импрессионистам, для начала необходимо изучить вопрос и немного понимать историю искусств. Больше всего мы любим спорить когда не знаем о чём речь. Среди моих коллег и знакомых таких дискуссий не возникает.

- Как вы относитесь к современному искусству?

Искусство - это неотъемлемая часть жизни и устройства мира, художник, как никто другой является самым ярким показателем того, что волнует человечество, порой вскрывая те проблемы и вопросы, которые мы не хотим или не можем увидеть, услышать, почувствовать.

Очень часто в своей работе я сталкиваюсь с отрицанием или даже агрессией по отношению к современному искусству, но в подавляющем большинстве случаев, - это возникает из-за нехватки коммуникации между зрителем и художником. Зритель не понимает, а художник не может объяснить, в силу его отсутствия на площадке, например. Поэтому всегда нужны «проводники» - каким наш центр и является. Для нас очень важно создать диалог между творчеством и познанием, где каждый сможет стать исследователем, а наука – искусством.





- Что планируется в центре в ближайшее время?

- В мае мы запускаем несколько программ: партнерские мероприятия с культурными площадками нашего города, творческие встречи с писателями, программу «Лаборатория Хлебозавод», где участники, при помощи современной аппаратуры, совершают путешествие в прошлое и проводят эксперименты со всем, что можно найти на кухне, применяя научные методики. Запускаем цикл мастер-классов «Микромир» для школьников – это поможет не только лучше понять выставку, но и создать собственный объект искусства в настоящей лаборатории!

Также в мае продолжается курс Натальи Приходько - кандидата философских наук, доцента Департамента философии и религиоведения ДВФУ. На занятиях курса дети знакомятся с ключевыми образами и легендами, которые повлияли на мировую культуру, выясняют, зачем мифы нужны были древним людям, и могут ли они возникнуть в наши дни.

А ещё в мае на ночь музеев мы готовим насыщенную программу: технологические мастер-классы для взрослых, открытую лабораторию, экскусрсии на 3-х языках, кинопоказы, научный перфоманс, лекции. Программа на май ожидается насыщенной и очень интересной.

Помимо этого, мы всегда рады видеть гостей на нашей выставке и в книжном магазине!

Мария КАРАТАЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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