"Дальневосточная весна" согреет приморцев классической музыкой

XXVII фестиваль классической музыки пройдет на площадке Приморской краевой филармонии с 13 по 27 апреля

Традиционный фестиваль «Дальневосточная весна» в 27-й раз соберет любителей классической музыки в Приморской краевой филармонии, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Фишками фестиваля станет объединение в программе концертов различных видов и жанров искусства, а также представление артистов и коллективов, работающих в Приморском крае, в том числе молодых исполнителей. Хотя по традиции украсят программу фестиваля и приглашенные исполнители. Об этом на пресс-конференции, посвященной старту «Дальневосточной весны», рассказали ее организаторы. Корреспондент деловой газеты «Золотой Рог» побывал на этой встрече.





По словам директор филармонии Анны АЛЕКО, традиционный фестиваль классической музыки на этот раз объединит в себе несколько жанров, это музыка, литература, театральное искусство и хореография.

«В связи с тем, что в этом году Приморский край празднует свое 80-летие, мы посчитали важным показывать те молодые таланты, которые сегодня живут и работают во Владивостоке и в Приморье, – заметила она. – Совместно с Дальневосточным институтом искусств мы подготовили три программы из восьми заявленных на фестивале». В их числе концерт лауреатов недавно завершившегося недавно международного конкурса музыкантов-исполнителей «Музыкальный Владивосток», а также концертное исполнение оперы Дж. Пуччини «Мадам Баттерфляй» (Чио-чио-сан) – молодые исполнители выступят в сопровождении Тихоокеанского симфонического оркестра.

Но по традиции на фестиваль приедут приглашенные исполнители, и одна из них – лауреат международных конкурсов Шимура МАИ из Японии, которая выйдет на сцену в опере «Мадам Баттерфляй».

Художественный руководитель Приморской филармонии Татьяна СЕРГЕЕВА порекомендовала зрителям обратить внимание на выступление еще одной гостьи фестиваля – лауреата международных конкурсов Ольги ДОМНИНОЙ, пианистки из Москвы. Она представит очень интересную программу, которая включена в тур «Семь красавиц» в семи городах», он проходит в честь 100-летия известного азербайджанского, советского композитора Кара КАРАЕВА. Это переложение композитора Владимира ГЕНИНА самых популярных тем из балета К. Караева «Семь красавиц». Данный цикл звучал ранее в Филармонии Баку, в Центре Шостаковича в Париже, в Европарламенте в Брюсселе. «Приморцам представится уникальная возможность услышать эту замечательную музыку в исполнении талантливой, яркой, известной не только в России пианистки» - сказала Татьяна Сергеева.





Своеобразным экспериментом для филармонии является представление сцены юным артистам – в балете «Русалочка», поставленном на музыку П.И. Чайковского, выступят учащиеся хореографического отделения Детской школы искусств №6 г. Владивостока. Как заметила балетмейстер-постановщик Надежда ДРОЗДОВА, учащиеся благодаря большой практике, которую они получают на Приморской сцене Мариинского театра, достигли определенного уровня мастерства, как актерского, так и исполнительского. Они еще не взрослые, но они уже профессионалы. И для них большая форма – уникальный опыт работа, тоже некая сказка, которую они покажут зрителям.

Впервые в рамках фестиваля зазвучит художественное слово – литературно-музыкальную композицию по драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад» представят Народный артист РФ Владимир СЕРГИЯКОВ, актриса Екатерина КУЧУК и Тихоокеанский симфонический оркестр под руководством Заслуженного артиста РФ Анатолия СМИРНОВА. Стихи Лермонтова прозвучат в сопровождении оркестровой сюиты к драме А. Хачатуряна. Как заметил приглашенный из Томска дирижер Вячеслав ГУБАНОВ, он с большим удовольствием представляет эту программу – замечательные стихи Лермонтова и не менее замечательная музыка Хачатуряна в особых комментариях не нуждается. Именно эта программа откроет фестиваль «Дальневосточная весна» 13 апреля.

Обычно концерты фестиваля посещают не менее четырех тысяч человек, и в этом году в филармонии ожидают полные залы, хотя не скрывают, что проблема посещаемости филармонии молодежью все-таки существует.

«Наша целевая аудитория - учащаяся школ искусств, студенты. А в это время идет подготовка к экзаменам, свои мероприятия, – прокомментировала вопрос деловой газеты «Золотой Рог» Анна Алеко. – Но мы делаем многое, чтобы привлечь нашу аудиторию, например, у нас предусмотрены скидки – два билета по цене одного. Поэтому любой человек, который любит классическую музыку, может попасть на наш фестиваль».





Она заметила, что наряду с постоянными зрителями, которые посещают филармонию и театры Владивостока, замечают и новую для себя публику – например, будущих мам, которые любят ходить на спокойную хорошую симфоническую музыку. А один из посетителей филармонии как-то рассказал, что первый раз пришел на концерт Тихоокеанского симфонического оркестра уже далеко не юным, по рекомендации мамы, которая посоветовала, как полноценно отдохнуть обремененному множеством бизнес- и житейских забот человеку – пойти на концерт, закрыть глаза и насладиться музыкой. Сработало. Теперь он постоянный посетитель филармонии. Этот способ доступен практически каждому.

А кроме того, как заметили организаторы фестиваля, музыка «Дальневосточной весны» поможет душевно согреться в эти прохладные апрельские всем, кто сможет открыть тяжелые винтажные двери старинного здания Приморской филармонии.

Фото автора.