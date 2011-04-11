Уникальная выставка фотографий «Русские и французы в Первой мировой войне» открывается во Владивостоке

C 15 по 30 апреля в Приморском государственном музее имени В.К. Арсеньева при поддержке Посольства Франции в России пройдет выставка документальных фотографий «Русские и французы в Первой мировой войне».

На выставке будут представлены редчайшие фотографии времен Первой мировой войны, на которых запечатлены мирные будни французских и российских солдат.

Русские и французские солдаты во время Первой мировой войны боролись на одной стороне, на стороне Антанты. Русские войска долгое время находились на территории Франции, а французские - в России.

В 1915 году была создана Служба армейских фотографов (SPA) для противодействия немецкой пропаганде. Многочисленные операторы снимали боевые действия, делали репортажи с фронта. Русские солдаты также попали в объектив. Альбер Моро, Альбер Самам-Шикли, Жорж Данжеро, Даниэль Кентан, Пьер Пансье, Брессоль, Лавернь и многие другие фотографировали прибытие русских войск во Францию, русские лагеря, учебные действия. В 1918 году 12 операторов отправились в Россию снимать Французскую миссию по поддержке Белой армии.

На выставке будет представлен отдельный ряд редких снимков, на которых владивостокцы увидят улицы родного города почти 100 лет назад, сообщает пресс-центр музея им. В.К. Арсеньева.