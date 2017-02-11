Жителей и гостей Владивостока приглашают в "Лабиринт" (фоторепортаж)

9 февраля в залах Приморского отделения Союза художников России состоялось торжественное открытие выставки «Лабиринт», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Идея совместного проекта Приморского и Хабаровского отделений Союза художников России всецело принадлежит Андрею Михайловичу Тену, небезызвестному хабаровскому художнику-графику. Также на представленной инсталляции присутствуют работы таких художников, как Е. Макеев, А. Дмитренко, М. Павин, М. Снигарь, В. Шапранов, С. Горбачев, А. Анюхина, О. Батухтин.

Председатель краевого союза художников Илья Иванович Бутусов: «Мы попытались создать затруднительные условия для просмотра новых произведений художников. Идея самого лабиринта пришла из Хабаровска. Автором идеи и всего того, что в итоге родилось, выступил Андрей Тен. Мы увидели еще в Хабаровске его метод подачи, саму идею и предложение так называемого лабиринта, разговоры со зрителем на ту же тему во время представления инсталляции. Здесь во Владивостоке своими силами мы попробовали немного раздвинуть предлагаемое понятие лабиринта. Все мы люди, и все мы сталкиваемся с достаточно сложными жизненными ситуациями, ощущаем себя будто в лабиринте и пытаемся найти из него выход всеми доступными способами. Мы же, в свою очередь, предлагаем зрителю достаточно простой путь, выходить из любой ситуации, руководствуясь, не столько головой, сколько сердцем».

Создатель инсталляции «Лабиринт» Андрей Михайлович Тен, член Союза художников России, член международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, художник – график, участник многочисленных выставок и театральных фестивалей, рассказал Деловой газете «Золотой Рог», как появился на свет «Лабиринт», откуда берётся вдохновение и есть ли место театру в искусстве.

«Лабиринт»

«Путь, поиск, преодоление трудностей – это и есть творчество. Для меня творчество заключается в том, что я ставлю перед собой определенные задачи и их решаю. Лабиринт олицетворяет собой множество различных путей, и выбор правильного пути – это и есть процесс творчества, кроме того, пути можно все время менять, можно возвращаться обратно, и никогда не узнаешь, к чему это приведет. Это как символ жизни, жизненного пути. Он может быть определенным и единым, как лестница в небо, а можно бесконечно бродить по лабиринтам. Цель может быть совсем рядом, а ты идёшь к ней долгими путями, и всё никак не можешь её достичь».

Идея

«В ходе всей проделанной работы мой первоначальный идейный замысел в некоторой степени трансформировался, но, прежде всего, я бы охарактеризовал процесс работы как импровизацию, то есть изначальную тему я задал, но она ни в коем случае не заключалась в том, чтобы на картине присутствовал конкретный лабиринт или что-то в этом роде. Лабиринт подразумевался как эксперимент, поиск того же самого творческого пути, поэтому на картинах могло присутствовать абсолютно всё, что угодно. Экспериментальная живопись, графика, эксперименты с формами. Скажем, на моих работах во многом имеет место быть формализм, представляющий собой минималистичные детали. Однако, как мы можем наблюдать, сегодня здесь присутствует и более сложная живопись, но, вместе с тем, она беспредметная и абстрактная. Тем не менее, все картины дополняют друг друга. Всё, что мы видим сегодня, это эксперимент, поиск».

Процесс создания

«Отправка груза – привычные трудности. Конструкция, которую мы можем видеть, была спроектирована и создана мною ещё два года назад. Я делал проект в Художественном музее Хабаровска, он был несколько другой конфигурации. Я поработал над ним, немного дополнил, добавил инсталляции, и он расширился. И теперь располагается во всех четырёх залах».

Вдохновение

«Вдохновение художника во многом зависит от настроения и душевного состояния человека. Всё зависит от того, насколько он предрасположен на данный момент к творчеству, в каком настроении пребывает, как себя ощущает».

Театр и искусство

«Театр и искусство в моей жизни очень тесно переплетены, даже не могу точно определить, что было первичным, а что вторичным. Театр – это прежде всего пространство. К примеру, в сегодняшней инсталляции я соединил графику и решение пространства. В этом и заключается театрализация, в то же время, и графическое искусство».

Париж

«Для меня это было чем-то потрясающим, я буквально сделал глоток свежего воздуха, и это был буквально новый этап, новый виток в творчестве. И могу точно сказать, что в этом лабиринте я перешел на новую тропу и нашел нужный путь».

Председатели Думы города Владивостока Елена Валерьевна Налицкая и Михаил Витальевич Веселов также присутствовали на торжественном открытии «Лабиринта».

Михаил Витальевич Веселов: «Новое видение и понимание лабиринта придаёт нам уверенность в завтрашнем дне. Знаменательно, что идет межрегиональное сотрудничество, за которое мы очень сильно переживаем и хотим, чтобы оно развивалось и также присутствовали наши партнёры из других субъектов Российской Федерации, возможно и представители ближайшего зарубежья. Япония, Китай, Корея. Торгово-промышленная палата вместе с органами местного самоуправления города Владивостока приложит все усилия для создания необходимых для этого условий».

Елена Валерьевна Новицкая: «Владивосток и Приморский край – граница цивилизации. И это совершенно меняет взгляд как жителей города, так и органов власти на то место, где мы живем, строим новый город и новый край. Сегодня была поставлена новая интересная задача, окунувшая всех присутствующих в другой тайный мир, где каждый человек встает перед выбором цели в жизни, пути, который приходится выбрать в самые непростые моменты жизни. Выбирай не головой, выбирай сердцем! –уникальный рецепт на все случаи жизни, который пригодится и в депутатской деятельности, и в обычной жизни. Уникальные техники, представленные здесь, остаются в сердце и памяти. Остаются как рабочий инструмент для собственного сложного эмоционального состояния. Я от всей души благодарю Союз художников Приморского и Хабаровского края за уникальный проект, очень яркий культурный очаг в городе Владивостоке. С нетерпением будем ждать новых идей».

Человек ищет цели, ориентиры, расставляет приоритеты. Лабиринт – самый яркий образ, который можно при этом использовать. А посетить выставку «Лабиринт» может любой желающий в залах Приморского отделения Союза художников России по адресу Фокина 14А.

Фото автора.