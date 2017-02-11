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Владивостокцам покажут взламывание и вечный двигатель

11 Февраля 2017, 09:24 | Владивосток

На территории Центра современного искусства «Заря» (ул. Проспект 100 - летия Владивостока, 155) вниманию зрителей сейчас представлены сразу две выставки. Первая знакомит с инсталляциями немецкого художника ФАБИАНА Кнехта, вторая посвящена русскому кинетическому искусству, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

«Взламывание» Фабиана Кнехта – это первая российская персональная выставка художника. Он поделился собственным пониманием современных социальных тенденций через призму искусства. Например, зритель может увидеть в середине зала барьер, некогда служивший дорожным ограждением на территории Приморского края. Сегодня это инсталляция под названием «Деформирование». Что послужило такому видоизменению? Авария. Если верить брошюре ЦСИ «Заря», то в этой аварии никто не погиб – собственно, это и было ключевым моментом при выборе арт – объекта. Что автор хотел этим показать? «Движение и сила скорости города».

Вторая выставка носит название «Вечный двигатель. Русское кинетическое искусство». Чтобы понять, в чем суть такого направления в искусстве как кинетизм, ЦСИ «Заря» предлагает зрителям ознакомится с предметами выставки, созданные в разные десятилетия. Выставка примечательна тем, что возраст некоторых экспонатов насчитывает около ста лет. Среди авторов таких работ авангардисты 20-х годов прошлого века: Владимир Татлин, Александр Родченко, Казимир Малевич, Эль Лисицкий. Собрать под одной крышей такую масштабную выставку помогли Государственный музей им. Маяковского, Московский музей современного искусства, Государственная Третьяковская галерея, а также частные коллекции Михаила Алшибая, Натальи Термен, Сергея Зорина и др.

Выставка «Фабиан Кнехт. Взламывание» продлится до 26 февраля.

Выставка «Вечный двигатель. Русское кинетическое искусство» продлится до 2 апреля.

Юлия ИЛЬС, специально для Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: выставка  искусство  культура  заря 



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