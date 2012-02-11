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Шеф-повара из Владивостока занесло на кухню. Адскую
ВЛАДИВОСТОК, 11 февраля, ZRPRESS. Среди участников нового проекта телеканала REN «Адская кухня» оказался известный шеф-повар владивостокского ресторана «Товарищ Сухов» Илья ПОСОХИН. Он не без проблем, но заметно лучше многих других участников, прошел отборочный тур и уже в числе 16 счастливчиков уверенно «проскочил» первые испытания проекта. Илью знают многие приморцы, так как он постоянный участник различных кулинарных шоу и фестивалей.
«Адская кухня» - это российская версия популярного американского шоу Hell's Kitchen. Шоу снискало бешеную популярность у штатовских домохозяек и проходит с неизменным успехом на телеканале «Фокс» с 2005 года.
Свое название шоу приобрело, во-первых, из-за присущего любой кухне жара и пламени при приготовлении блюд, а во-вторых, из-за атмосферы постоянного морального прессинга участников шоу со стороны ведущего шеф-повара. Образ шеф-повара в нашей версии должен соответствовать параметрам, заданным первым ведущим американской программы голландским ресторатором Гордоном РАМЗИ, который в прямом смысле является злым демоном для участников кулинарного шоу. По ходу передачи шеф должен постоянно устраивать головомойки участникам не только за некачественно приготовленные блюда, но и за беспорядок и мусор на территории кухни. Это брутальное отношение является изюминкой передачи, ведь суперпризом, который получит оставшийся претендент на звание лучшего повара, является три миллиона рублей. Шеф-поваром нового кулинарно-развлекательного риалити стал владелец ресторанной группы в Санкт-Петербурге Арам Мнацаканов.
Кстати, в украинском варианте название программы звучит как «Пекельна кухня».
Мария Кузовлева, "Золотой Рог".
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