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Арена на Спутнике будет способна превратиться в сцену

11 Февраля 2011, 11:38 | Владивосток

В первой декаде марта завершится закладка фундамента большого концертно-спортивного комплекса во Владивостоке. После этого строители приступят к возведению каркаса из металлоконструкций, а в ноябре этого года завершат «тёплый контур», что позволит отапливать здание.

Грандиозная стройка развернута в районе станции Спутник, где возводится концертно-спортивный комплекс на 7 500 зрительских мест. Здание уникально не только для Владивостока, но и для всего региона. Так, его кровля будет сделана по финской технологии, позволяющей максимально использовать естественное освещение. По проекту концертно-спортивный комплекс включает две ледовые арены, на каждой из которых можно проводить хоккейные матчи. При необходимости арены трансформируются в одно большое игровое поле.

«Ледовые арены будут соответствовать требованиям проведения международных соревнований, в том числе – Континентальной хоккейной лиги. Это позволит создать в Приморье профессиональную хоккейную команду, участвующую в чемпионатах самого высокого уровня», - считает приморский губернатор.

Также наличие крупного спорткомплекса даст возможность развивать и другие зимние виды спорта – фигурное катание, конькобежные дисциплины, кёрлинг. Концертно-спортивный комплекс может использоваться и как огромный зрительный зал – для проведения концертов, и как выставочная площадка.

Ещё на стадии проектирования были решены вопросы транспортной доступности ледового дворца. Он расположен недалеко от железнодорожной станции, также принято решение построить к нему отдельный съезд с федеральной трассы М-60 «Уссури».

Автор: Юрий Рогов
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