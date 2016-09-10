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Сергей Светлаков: "Я рад, что наконец-то доехал до Владивостока"

10 Сентября 2016, 13:23 | Владивосток

9 сентября в ТЦ «Черемушки» состоялось торжественное открытие кинотеатра «Иллюзион Парк». Показ в новых залах начался с премьеры фильма «Жених», который презентовал зрителям главный герой картины - Сергей СВЕТЛАКОВ, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Это моя двенадцатая премьера, и я рад, что наконец-то доехал до Владивостока, да еще и не с пустыми руками, – поделился в ходе пресс-конференции с приморскими журналистами Сергей СВЕТЛАКОВ. – Я не был в этом городе семь лет, люблю вашего зрителя и эти места, странные для многих, но понятные для меня».

По словам актера, в этот раз логистика сложилась удачно: Сергей – член жюри Летнего кубка КВН-2016, который состоится во Владивостоке 11 сентября, и премьера фильма «Жених» в приморской столице удобно легко в его график. Напомним, что в «большой» прокат фильм выйдет только 15 сентября, раньше этого срока фильм презентовали для ограниченного количества городов.

В картине «Жених» задействованы участники КВН и Comedy Club, среди которых очень мало профессиональных актеров. Но, по словам Сергея, выбор в пользу непрофессионального актерского состава был сделан осознанно. «В фильме снимаются гениальные, смешные от природы люди, которые не могли реализовать свой талант в полном объеме, – уверен Светлаков. – Мы давали им раскрыться, и это было важнее красных корочек ВГИКа. Когда мы открыли кастинг, к нам приходили люди с обалденным образованием, которые не могли сыграть жизнь: они витали в своих иллюзиях и были настроены на другое искусство и другое кино. В фильме «Жених» играют люди, не оторванные от реальности, поэтому каждый персонаж становится близок зрителю».

Сергей не просто присутствовал на премьере картины, но и активно участвовал в церемонии открытия «Иллюзион Парка». Он торжественно разрезал ленточку, оставил на память сети кинотеатров отпечатки своих рук, а также разыграл абонемент, дающий право целый год ходить в кино бесплатно.

В «Иллюзион Парке» будут расположены 5 залов кинотеатра, рассчитанные на 623 человека, боулинг на 10 дорожек, фудкорт, первый на Дальнем Востоке кинобар самообслуживания, где каждый сможет приобрести попкорн и напитки самостоятельно, зона интерактивных игр и аттракционов виртуальной реальности, виртуальный лазертаг, а также самый современный во Владивостоке квест-парк.

«Мы постарались собрать в одном месте максимальное количество лучших современных развлечений, – поделилась Юлия МЕДВЕДЕВА, руководитель рекламно-репертуарного отдела сети кинотеатров «Иллюзион». – Благодаря этому мы хотим вывести Владивосток и сеть кинотеатров «Иллюзион» на новый уровень, изменить восприятие людей о развлекательном времяпрепровождении».

Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: черемушки  квн  светлаков  иллюзион парк  comedy club 
                 



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