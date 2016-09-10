Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Сергей Светлаков: "Я рад, что наконец-то доехал до Владивостока"
9 сентября в ТЦ «Черемушки» состоялось торжественное открытие кинотеатра «Иллюзион Парк». Показ в новых залах начался с премьеры фильма «Жених», который презентовал зрителям главный герой картины - Сергей СВЕТЛАКОВ, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«Это моя двенадцатая премьера, и я рад, что наконец-то доехал до Владивостока, да еще и не с пустыми руками, – поделился в ходе пресс-конференции с приморскими журналистами Сергей СВЕТЛАКОВ. – Я не был в этом городе семь лет, люблю вашего зрителя и эти места, странные для многих, но понятные для меня».
По словам актера, в этот раз логистика сложилась удачно: Сергей – член жюри Летнего кубка КВН-2016, который состоится во Владивостоке 11 сентября, и премьера фильма «Жених» в приморской столице удобно легко в его график. Напомним, что в «большой» прокат фильм выйдет только 15 сентября, раньше этого срока фильм презентовали для ограниченного количества городов.
В картине «Жених» задействованы участники КВН и Comedy Club, среди которых очень мало профессиональных актеров. Но, по словам Сергея, выбор в пользу непрофессионального актерского состава был сделан осознанно. «В фильме снимаются гениальные, смешные от природы люди, которые не могли реализовать свой талант в полном объеме, – уверен Светлаков. – Мы давали им раскрыться, и это было важнее красных корочек ВГИКа. Когда мы открыли кастинг, к нам приходили люди с обалденным образованием, которые не могли сыграть жизнь: они витали в своих иллюзиях и были настроены на другое искусство и другое кино. В фильме «Жених» играют люди, не оторванные от реальности, поэтому каждый персонаж становится близок зрителю».
Сергей не просто присутствовал на премьере картины, но и активно участвовал в церемонии открытия «Иллюзион Парка». Он торжественно разрезал ленточку, оставил на память сети кинотеатров отпечатки своих рук, а также разыграл абонемент, дающий право целый год ходить в кино бесплатно.
В «Иллюзион Парке» будут расположены 5 залов кинотеатра, рассчитанные на 623 человека, боулинг на 10 дорожек, фудкорт, первый на Дальнем Востоке кинобар самообслуживания, где каждый сможет приобрести попкорн и напитки самостоятельно, зона интерактивных игр и аттракционов виртуальной реальности, виртуальный лазертаг, а также самый современный во Владивостоке квест-парк.
«Мы постарались собрать в одном месте максимальное количество лучших современных развлечений, – поделилась Юлия МЕДВЕДЕВА, руководитель рекламно-репертуарного отдела сети кинотеатров «Иллюзион». – Благодаря этому мы хотим вывести Владивосток и сеть кинотеатров «Иллюзион» на новый уровень, изменить восприятие людей о развлекательном времяпрепровождении».
Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото автора
Новости тематики
- Во Владивостоке показали спектакль, который Путин счел гениальным
- Андреас Костандакес: Пусть глубоко личное так и останется личным
- Сергей Светлаков: "Я рад, что наконец-то доехал до Владивостока"
- Создатель "Аватара" поделился секретами работы над снятым во Владивостоке фильме
- Во Владивостоке открылась выставка литографии Андри де Тулуз-Лотрека
- Во Владивостоке пройдет праздничный концерт, посвященный Дню российского флага
- Во Владивостоке прошел фестиваль имени Владимира Высоцкого (Фото)
- Район Владивостока для съемок фильма с Данилой Козловским выберут в августе
- Владивостокцев приглашают на празднование Дня Крещения Руси
- Афиша культурных событий Владивостока с 18 по 24 июля
Новости раздела
- Бесплатные билеты на экскурсии по фортам Владивостокской крепости закончились за три дня
- Во Владивостоке показали спектакль, который Путин счел гениальным
- Андреас Костандакес: Пусть глубоко личное так и останется личным
- Сергей Светлаков: "Я рад, что наконец-то доехал до Владивостока"
- Во Владивостоке всех желающих зовут в казематы
- Создатель "Аватара" поделился секретами работы над снятым во Владивостоке фильме
- Приморский океанариум 6 сентября открывается для посетителей
- Во Владивостоке открылась выставка литографии Андри де Тулуз-Лотрека
- Во Владивостоке пройдет праздничный концерт, посвященный Дню российского флага
- Во Владивостоке прошел фестиваль имени Владимира Высоцкого (Фото)
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным