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Председатель жюри "Меридианов Тихого": Зрителю скармливается очень много некачественного кино вместе с поп-корном
Режиссер, сценарист и председатель жюри XI кинофестиваля «Меридианы Тихого» Александр Миндадзе провел мастер-класс для жителей и гостей Владивостока.
В течение двух часов, отвечая на вопросы собравшихся, Миндадзе оставался верен идее о том, что искусство не должно быть на потребу публике. «Сейчас итак много некачественного кино скармливается зрителю в кинотеатрах вместе с поп-корном. Ненужно усугублять ситуацию и идти по проторенной дорожке. Автор должен выражать свою суть, свой образ мыслей, всегда завышать панку», - считает сценарист.
Именно идея передачи собственного замысла и всей глубины идеи вынудила Александра отказаться от услуг других режиссеров. «Вряд ли кто-то сможет полнее выразить суть моей идеи, чем я сам», - говорит Миндадзе. Но избежав проблемы неправильно трактовки замысла, он сталкивается с новой бедой - проблемой подбора актеров. «Сейчас огромное количество актеров испорчено сериалами, и это настоящая беда. Они начинают играть штампами, и от этого практически не возможно избавиться», - рассказал режиссер. Актерский состав для своих новых фильмов он теперь подбирает среди начинающих и не профессиональных актеров. По мнению режиссера, в них больше настоящего и искреннего.
Самым актуальным вопросом на встрече был поиск баланса между творчеством для души и ремеслом для зарабатывания денег. «Я считаю, что в наше материально время не имею права отговаривать людей от зарабатывания денег, но все же скажу о том, что только творчество ради творчества может принести и желаемую славу, и те же деньги», - подчеркнул Миндадзе и тут же вспомнил о советском времени, когда приоритеты у большинства были другие и за деньгами никто так не гнался.
Режиссер уверен, что так называемый метод "чистки творческой кармы" (когда на десять заведомо коммерческих картин приходится одна не коммерческая) не работает. «Невозможно сделать что-то не искреннее и не запачкаться. Деньги притягивают, затягивают и человек уже может никогда не сделать того, на что он действительно способен», - считает Александр Миндадзе.
В заключении встречи режиссер призвал искренних людей становиться героями нашего времени. «Добившиеся денег любой ценой - далеко не герои», - уверен Миндадзе.
Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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