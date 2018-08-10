Приморцев будут лечить арт-терапией

Проект "Видеть прерасное ты можешь!" стартовал в офтальмологическом отделении Владивостокского клинико-диагностического центра.

В Приморье в четверг, 9 августа, стартовал проект «Видеть прекрасное ты можешь!». В рамках мероприятия в течение месяца в офтальмологическом отделении Владивостокского клинико-диагностического центра (ВКДЦ) проходит выставка картин Приморского художника Бориса ЦОЯ – «Православные герои России».

Как сообщила пресс-служба администрации Приморского края, выставка открылась в международный день офтальмолога и в день памяти Святого великомученика и целителя Пантелеймона. Стены клиники украшают, созданные мастером иконы, картины с пейзажами Приморья, портреты известных исторических личностей, морские пейзажи – разные техники написания картин создают неповторимую атмосферу выставки. Экспозиция несет еще одно смысловое значение, как арт-терапия. Пациенты, сидя в коридорах и ожидая своей очереди к врачу, могут любоваться картинами, а это благотворно влияет на весь организм в целом и непосредственно на орган зрения.

Врачи уверены, что подобная вставка поможет и пациентам, и им самим чувствовать себя лучше. «Такие замечательные картины не только расширяют кругозор, но и произведут терапевтический эффект» – отмечает главный врач центра, главный внештатный специалист по медицинской профилактике департамента здравоохранения Анжела КАБИЕВА.

Выставка, представленная в офтальмологическом отделении, будет работать в течение месяца. Посетить экспозицию и посмотреть на работы Бориса Цоя может любой желающий по адресу: Владивосток, улица Светланская, 169/171.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Приморья