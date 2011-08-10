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Совместный проект кинофестиваля «Меридианы Тихого» и ДВФУ завершится в октябре
Американский оператор и кинорежиссер Джеймс Крессантис, который сейчас работает над съемками своего нового фильма, сможет приехать во Владивосток для завершения совместного проекта фестиваля «Меридианы Тихого» и ДВФУ «Мое кино — Владивосток» только в октябре. Об этом сообщает дирекция кинофестиваля.
Cрок подачи фильмов на этот конкурс продлен, и у тех, кто очень хотел принять участие в проекте, но не успевал, появилась возможность представить свои работы.
Участникам программы в рамках этого конкурса предложено снять двухминутные ролики о Владивостоке без жанровых и сюжетных ограничений. Присланные студенческие работы будут удостоены подробного анализа на мастер-классе Джеймса Крессантеса. Автор фильма-победителя получит приз, а лучшие картины, присланные для участия в конкурсе, будут включены в каталог кинофестиваля и показаны в программе «Сделано во Владивостоке».
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