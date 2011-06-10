Какой праздник без «Конфетти»!

Цирковая шоу-группа «Конфетти» 10 лет радует приморцев

Когда ребенку исполняется десять лет, его родители, сидя за праздничным столом, вспоминают, как он делал первые шаги, произносил первые слова. И улыбаются со словами: «А казалось, только вчера родился…». Так и наши владивостокские циркачи с улыбкой вспоминают, как впервые ведущий произнес: «А сейчас на сцене вас порадуют цирковые артисты!».

На сцену поднялись семь артистов, с уверенностью исполняя самые виртуозные трюки. Никто не знал, откуда взялся такой коллектив, но аплодисменты звучали вновь и вновь и не утихают 10 лет.

Коллектив «Конфетти» во Владивостоке появился в одно мгновенье, но, как и у каждого творческого союза, у него есть своя история, которая берет начало в приморском городе Арсеньев.

Арсеньевская школа циркового искусства «Веселая арена» уже давно является визитной карточкой города и края, именно здесь обучают маленьких артистов, многие из которых не останавливаются на достигнутом и выбирают путь настоящего профессионального циркового артиста. Так в 2001 г. началась история цирковой шоу-группы «Конфетти».

Тогда в Арсеньев, как и в другие города Приморья, с профориентационным визитом приехали представители Дальневосточного государственного университета. В план входил концерт молодежного центра ДВГУ, что всегда радовало местных школьников. Десятиклассники - выпускники «Веселой арены» - в этот раз шли на концерт осознанно, ведь после руководители владивостокских творческих коллективов устраивали просмотр. Ребята знали, что циркачей в ДВГУ нет, но попытаться все-таки решили. И руководители, и директор молодежного центра Елена КОТОВА были поражены, с какой легкостью юные арсеньевцы выполняли самые сложные акробатические, гимнастические трюки, при этом ни на секунду не забывая об улыбке. Молодые артисты произвели яркое впечатление, и руководство решило пригласить всю семерку, чтобы создать свой коллектив. Ребята были безумно рады. Должность руководителя нового коллектива единогласно и будущие студенты ДВГУ, и их родители поручили ставшей уже родной Оксане ЛАЗУТИНОЙ, замдиректору по режиссерско-постановочной работе цирковой школы «Веселая арена».

Окончив Кемеровскую академию культуры в 1991 году, Оксана Владимировна устроилась в Арсеньевскую школу циркового искусства, где проработала 10 лет, и в 2001 году, когда ребята предложили ей стать руководителем уже нового циркового коллектива «Конфетти» во Владивостоке, она согласилась. Как сегодня вспоминает Оксана Лазутина: «Первые тренировки проходили в концертном зале, где не было никакого оборудования, реквизита… После мы сменили концертный зал на маленький спортзал, где были станки и зеркала, но и там не задержались и уже шесть лет тренируемся в большом зале колледжа ДВГУ, где за это время у нас появились маты, реквизит, костюмы...».

Цирковой коллектив участвовал во всех мероприятиях, концертах и всегда срывал шквал аплодисментов. Молодежный центр ценил новеньких и помогал своим цирковым студентам. Спустя год после поступления циркачи поехали в Находку на фестиваль «Цирк нового поколения», семь человек и восемь номеров, это была особая подготовка и особый фестиваль, первый после того, как ребята стали студентами. Весь молодежный центр отправлял артистов со словами: «Мастерством возьмете…». И взяли несколько дипломов лауреатов, и показали, что коллектив «твердо стоит на ногах», а также заработали авторитет одного из самых сильных коллективов Владивостока. Ну а дальше росли, и в основном за счет абитуриентов-выпускников «Веселой арены».

Цирковой коллектив «Конфетти» рос и развивался, теперь он известен и востребован как во Владивостоке, так и во всем Приморском крае, слухи о приморских студенческих цирковых артистах долетели и до зарубежных стран, куда ребят не раз приглашали на концерты, фестивали, конкурсы. Коллектив завоевал множество крупных званий и наград, «Конфетти» - дипломант шестых «Дельфийских игр», лауреат «Российской студвесны» в Казани и Волгограде, в течение пяти лет становились мастер-коллективом в конкурсе «Реверанс». Елена Приходская и Иван Кондратов стали президентскими стипендиатами. На базе «Конфетти» создана первая во Владивостоке школа циркового искусства, где обучают детей с трех лет. Это подрастающее поколение участников «Конфетти», которых учат взрослые участники шоу-группы, они делятся своим опытом с будущими циркачами, как когда-то учили их.

После того как стало известно, что ДВГУ становится Федеральным университетом и объединяется с другими крупнейшими вузами Владивостока, а на острове Русский будет построен уникальный кампус ДВФУ, у студентов-циркачей вместе с тренером появилась заветная мечта: «Как было бы здорово, если бы нам, коллективу «Конфетти», наконец-то выделили зал, оборудованный специально для занятий цирковому искусству, для нас это очень важно, и мы считаем, что заслужили такой награды за 10 замечательных и творческих лет, которые мы посвятили университету».