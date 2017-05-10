Во Владивостоке откроют аллею "Океан Звезд"

11 мая в 18:00 у кинотеатра «Океан» состоится торжественное открытие аллеи «Океан Звезд» с отпечатками рук и автографами знаменитых российских и зарубежных актёров и режиссёров. Отлитые отпечатки рук звёзд, посетивших кинофестиваль АТР «Меридианы Тихого», будут увековечены в бронзе и теперь это станет ежегодной традицией.

На мероприятии будут присутствовать сотрудники и актеры Приморских театров, деятели культуры, организаторы кинофестиваля «Меридианы Тихого» и многие другие. Прогуливаясь по аллее около кинотеатра «Океана», можно будет увидеть знаменитые руки Карена Шахназарова, Федора Бондарчука, Вадима Абдрашитова, Джулии Ормонд, Ким Ки Дука, Режиса Варнье, Рока Бриннера и других. Список будет постоянно пополняться.

Торжественное открытие аллеи звезд приурочено к премьере отечественного фильма «Большой» (реж. Валерий Тодоровский). Картина рассказывает о юной и необычайно талантливой танцовщице Юле Ольшанской из маленького шахтерского городка. Она вытягивает «счастливый билет»: её замечает бывший артист балета Потоцкий и прочит будущее великой балерины, достойной главной сцены страны. Превращение в приму потребует невероятного самоотречения, и Юля на собственном опыте должна будет убедиться, что большой балет — это не только белизна пачек, золото лож и скольжение шелковых лент. Но никакие препятствия не остановят того, у кого есть Большая Мечта. Сценарий фильма создавался несколько лет, а съёмочный процесс занял 80 дней и проходил в Минске, Кировске и Москве — на исторической сцене Большого театра. На съёмочной площадке были задействованы более 500 костюмов и 70 профессиональных артистов балета.

Газета "Золотой Рог", Владивосток