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Во Владивостоке откроют аллею "Океан Звезд"

10 Мая 2017, 08:09 | Владивосток

11 мая в 18:00 у кинотеатра «Океан» состоится торжественное открытие аллеи «Океан Звезд» с отпечатками рук и автографами знаменитых российских и зарубежных актёров и режиссёров. Отлитые отпечатки рук звёзд, посетивших кинофестиваль АТР «Меридианы Тихого»,  будут увековечены в бронзе и теперь это станет ежегодной традицией.

На мероприятии будут присутствовать сотрудники и актеры Приморских театров, деятели культуры, организаторы кинофестиваля «Меридианы Тихого» и многие другие. Прогуливаясь по аллее около  кинотеатра «Океана»,   можно будет увидеть знаменитые руки  Карена Шахназарова, Федора Бондарчука, Вадима Абдрашитова, Джулии Ормонд, Ким Ки Дука, Режиса Варнье, Рока Бриннера и других. Список будет постоянно пополняться.

Торжественное открытие аллеи звезд приурочено к  премьере отечественного фильма «Большой» (реж. Валерий Тодоровский). Картина рассказывает о юной и необычайно талантливой танцовщице Юле Ольшанской из маленького шахтерского городка. Она вытягивает «счастливый билет»: её замечает бывший артист балета Потоцкий и прочит будущее великой балерины, достойной главной сцены страны. Превращение в приму потребует невероятного самоотречения, и Юля на собственном опыте должна будет убедиться, что большой балет — это не только белизна пачек, золото лож и скольжение шелковых лент. Но никакие препятствия не остановят того, у кого есть Большая Мечта.  Сценарий фильма создавался несколько лет, а съёмочный процесс занял 80 дней и проходил в Минске, Кировске и Москве — на исторической сцене Большого театра. На съёмочной площадке были задействованы более 500 костюмов и 70 профессиональных артистов балета.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: кинотеатр  кинофестиваль  аллея  Меридианы Тихого  владивосток 



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