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Во Владивостоке состоится премьерный показ фильма Тихона Макарова "Горячая Линия"
ВЛАДИВОСТОК, 10 мая, ZRPRESS. Жители Приморья первыми увидят фильм, сюжет которого разворачивается вокруг подготовки к саммиту АТЭС.
Во Владивостоке сегодня, 10 мая, в 18.00 театре Underground ВГУЭС состоится премьерный показ фильма «Горячая Линия» режиссера Тихона Макарова. Это второй фильм молодого владивостокского режиссёра, который дебютировал в 2011 году на Каннском фестивале с короткометражной лентой «Отдел Культуры».
– «Горячая Линия» - это среднеметражный фильм, работа над которым длилась в течение года, и я надеюсь, что он станет заключительной ступенькой на пути к первой полнометражной работе, – рассказал Тихон Макаров. – Для меня важно, чтобы премьера прошла во Владивостоке, потому что здесь «Горячая Линия» прошла все этапы производства – от рождения идеи до финального монтажа.
События картины разворачиваются во Владивостоке на фоне масштабной подготовки к саммиту АТЭС-2012. В серые однотипные будни государственного фонда «Горячая Линия», работники которого оказывают моральную помощь людям, буквально врывается топ-менеджер крупной строительной фирмы. Вмешательство такого статусного человека воодушевляет трёх товарищей - основных героев картины, но сотрудничество с ним приводит к трагическим последствиям…
Напомним, после участия в Каннском фестивале Тихона Макарова пригласили провести собственный мастер-класс для начинающих кинематографистов на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Селигер», где он получил грант на запуск своего нового фильма. В октябре 2011 года Тихон представил проект «Горячая Линия» в международной киношколе GenerationCampus. Фильм снимался в декабре во Владивостоке. Съёмочный процесс длился две недели. В работе над картиной приняли участие режиссёр Тихон Макаров, автор сценария Елена Одинокова, режиссёр монтажа Юрий Сивирин, звукорежиссёр Маргарита Басенко, оператор Алексей Кудряшов, актёры Дмитрий Штанько, Сергей Руденок, Ваня Гарден, Мария Стратулат, Николай Пинчук и другие.
Съемочная группа благодарит за оказанную помощь Федеральное агентство по делам молодёжи, администрацию Владивостока, телеканал «ОТВ-Прим», Федерацию профсоюзов Приморского края, ДВФУ, ВГУЭС.
Показ фильма состоится 10 мая в 18.00 в театре Underground (ост. «Голубиная падь», главный корпус ВГУЭС). Вход свободный.
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