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Директором музея им. Арсеньева стал Виктор Шалай
Над бывшим директором краеведческого музея имени Арсеньева Владимиром СОКОЛОВЫМ тучи активно сгущались последние полгода. Но имя нового директора, в итоге занявшего должность, не называлось даже в предположениях, хотя они и были смелыми. В качестве возможных руководителей музея предполагались директор дома музеев ДВГТУ Валерий ФИЛОНЕНКО, директор Приморской картинной галереи Ирина АЖИМОВА и даже заслуженная артистка РФ Лариса БЕЛОБРОВА.
Виктор Шалай до недавнего времени занимал должность заместителя директора. В творческой среде края слывет как человек креативный. Горазд на придумывание оригинальных тем выставок, сценариев праздников и пр. Как стало известно «ЗР», он выдержал конкурс на замещение вакансии директора, представив программу, или, точнее, концепцию музея, бизнес-план его будущего развития. От интервью Виктор Шалай отказался, заметив, что в самый раз будет «через несколько недель».
Видимые для общественности неприятности бывшего директора культурного учреждения Владимира Соколова начались после его письма губернатору с просьбой выделить из бюджета края 500 (по другой информации, 300) млн рублей на обновление экспозиции. В ответ, что логично, губернатор отправился в музей. Прошелся по залам и составил о краеведческом музее самое негативное впечатление и, говорят, предложил Владимиру Соколову написать заявление «по собственному желанию». Еще в январе этого года такое заявление написано не было. Но, видимо, последовало чуть позже.
Зимой же музей был вдруг «закрыт по техническим причинам»: управление МЧС распорядилось устранить нарушения правил противопожарной безопасности.
Сейчас музей имени В.К. Арсеньева работает и вовсю готовится к ночи музеев, которая пройдет с 21 на 22 мая. Главной темой ночи станут «МОСТЫ»: реальные, виртуальные, интерактивные: мосты в прошлое, мосты в будущее, мосты, которые связывают и объединяют память, время и пространство.
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