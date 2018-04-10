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Поэты Владивостока и Хабаровска устроили дуэль
В поэтическом конкурсе «Дело чести №5» своими способностями померились Антонина Климина из Хабаровска и девушка с псевдонимом Абсурд из Владивостока
В центре «Молодежь Приморья» участницы представили свои стихи, поделились любимыми произведениями и раскритиковали шедевры друг друга, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Поединок между поэтами разных городов стал первым в истории городского проекта «Кот Бродского». Выступления девушек оценили трое судей, в числе которых оказался гость из Санкт-Петербурга Иван Пинженин.
В первом раунде поединка участницы зачитали произведения собственного сочинения: Антонина Климина начала вечер со стихотворения «Луковица», а Абсурд — с «Чертового колеса». Во втором раунде девушки познакомили аудиторию с творчеством вдохновителей, где зрители узнали о поэзии Марии Виноградовой, Григория Кружкова, Андрея Вознесенского, Анны Долгаревой и других авторов. В третьем раунде героини устроили воображаемую перестрелку едкими высказываниями, чтобы показать судьям ловкость владения словом.
Сильной стороной Антонины Климиной жюри назвало иронию и сарказм, а достоинством Абсурда — образы и метафоры. Как рассказала Ксения Баринова, ей было сложно сравнивать стихотворения и выбирать фаворита, потому что обе участницы разноплановые. Только по окончании третьего раунда судьи единогласно решили, что победителем становится Антонина Климина.
«На мой взгляд, в поэзии не может быть оценок: ты ее либо чувствуешь, либо нет. И я, интерпретируя страшное слово «судить», выношу суждение, которое основано на чувствах. Что я чувствую? Что я слышу? О чем я начинаю думать? Какие эти произведения и про что они? Я, конечно, помню про все критерии, но я про них просто помню», — раскрыла секрет выбора одна из организаторов.
В критерии стандартной оценки вошли артистизм, стиль, звучность, смысл, выбор текста, цитирование, юмор, ирония и эпиграмма. По условиям поэтической дуэли участницы могли не соблюдать форму классической эпиграммы, но представить при этом не менее трех катренов (четверостиший). Минимальный балл за один критерий обозначался цифрой один, а максимальный — пять.
Стоит отметить, что «Кот Бродского» — это проект с городским интернет-журналом о книгах и тех, кто читает. Руководители проекта регулярно организуют во Владивостоке массу мероприятий — от книжных презентаций до литературных фестивалей. Следующее событие, которое ожидает Владивосток, — это встречи с писательницей Гузель Яхиной с 11-го по 14 апреля.
Надежда ТОРМЫШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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