«Американские сезоны» на Дальнем Востоке России продолжит театр современного танца из Сан-Франциско

ВЛАДИВОСТОК, 10 апреля, ZRPRESS. Очередным мероприятием в рамках программы «Американские сезоны», которая проходит под эгидой двусторонней Президентской комиссии, станет концерт театра современного танца FACT/SF под руководством молодого танцора и хореографа Чарльза Слендера (Charles Slender) из Сан-Франциско, сообщает Генеральное консульство США на Дальнем Востоке.

Концерт, который состоится 23 апреля в 19.00 в Приморской краевой филармонии, станет началом длительного российского турне американских исполнителей. После Владивостока FACT/SF отправится на запад: коллектив выступит на фестивале современного танца «Айседора» в Красноярске, затем артисты дадут мастер-классы и концерты в Челябинске, Екатеринбурге, Уфе, Казани, Москве и Санкт-Петербурге.

Сам Чарльз Слендер, основатель и руководитель FACT/SF, уже прибыл во Владивосток и приступил к работе со студией современного танца «Каури» - два коллектива собираются представить публике совместный номер с хореографией Чарльза Слендера. Калифорнийский танцор также проведет занятия со студентами театрального отделения Дальневосточной государственной академии искусств и выступит с презентациями об авангардных течениях в американском искусстве в местных университетах.

«Одной из задач «Американских сезонов» является знакомство российской публики с современными течениями в искусстве США и, мне кажется, что творчество Чарльза Слендера и FACT/SF отлично соответствует этой цели, - говорит Сильвия Курран, Генеральный консул США во Владивостоке. – Эта танцевальная компания заслужила репутацию «экстравагантного» коллектива, который сочетает традиции танцевального театра, постмодерна и современного балета. Другой интересной чертой проекта является тесная связь хореографии Чарльза Слендера со школой современного танца России».

«До 19 лет я профессионально занимался прыжками в воду, а танцы были лишь любительским увлечением, - рассказывает Чарльз Слендер. – Все изменилось в 2004 году, когда на фестивале Американского танца в Северной Каролине я встретился с Татьяной Багановой из Екатеринбурга. Баганова - это фигура номер один в современном танце России, я был покорен ее концепцией и уникальным даром учителя и хореографа. Два года спустя я отказался от заманчивого предложения из Питтсбурга и поехал работать танцором в театре Багановой «Провинциальные танцы». В Питтсбурге меня ждала стабильная работа, неплохой заработок, медицинская страховка, а в Екатеринбурге я два года жил в районе «Уралмаша» и ездил на общественном транспорте на изматывающие репетиции и концерты. И я никогда об этом не пожалел – уникальный российский опыт я считаю самым важным периодом моей жизни и карьеры».

Другим своим учителем Чарльз Слендер называет знаменитого голландского хореографа Анук Ван Дайк (Anouk van Dijk), с которой он работал в 2010 году. В начале 2012 года Анук Ван Дайк пригласила Чарльза присоединиться к отобранной ей группе из пяти преподавателей по подготовке инструкторов по ее авторской технике Countertechnique («Контртехники») – над этим проектом американский исполнитель начнет работать сразу же после окончания своего российского турне.