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«Тотальный диктант» – теперь и во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 7 апреля, ZRPRESS. Столица Приморья впервые станет частью всероссийского проекта по проверке грамотности. Произойдет это 21 апреля на базе ДВФУ.
Тотальный диктант – это ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма. Суть акции – добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит одновременно в десятках городов России и мира. Цель Тотального диктанта – заставить людей задуматься, насколько они грамотны, и привить желание эту грамотность повышать.
Если раньше начитанность и навык грамотного письма были связаны с понятием «высокого», «элитного», «уважаемого», то теперь потребительская культура изменила ориентиры: «культурность» и, в частности, грамотность стали принадлежностью образа «неудачника», «зануды» и связаны в представлении молодежи со скукой и школьной «обязаловкой», в частности, с пресловутой формой диктанта. Тотальный диктант призван разрушить этот стереотип и распространить моду на грамотность. Организаторы проекта хотят показать, что писать грамотно – «круче», чем неграмотно. Что, к примеру, умение правильно расставить запятые – обязательный признак по-настоящему успешного, уверенного в себе человека.
Тотальный диктант во Владивостоке пройдет на базе ДВФУ – в 435-й аудитории по адресу: ул. Октябрьская, 27. Начало диктанта в 16 часов.
Первый Тотальный диктант придумали и провели филологи Новосибирского государственного университета 11 марта 2004 года. Это была обычная студенческая самодеятельность, мероприятие факультетского масштаба, которое делали студенты для студентов. Тотальный диктант на гуманитарном факультете НГУ проходил ежегодно в течение пяти лет и собирал в среднем по 200 человек. Это было очень простое мероприятие – диктант в чистом виде.
В 2009 году организаторы пригласили читать диктант известного в узких кругах певца Псоя Короленко. Пришло 600 человек вместо 200 (т. е. в три раза больше, чем до этого). Нудная школьная процедура превратилась в увлекательное шоу. Это стало поворотным моментом в истории Тотального диктанта.
В 2010 году к НГУ присоединились другие новосибирские организации (вузы, школы, библиотеки). Тотальный диктант-2010 прошел на 17 площадках по всему городу и собрал 2400 участников. В числе написавших диктант были министры областного правительства, крупные ученые и бизнесмены. В роли «диктаторов» выступили известные в городе шоумены, теле- и радиоведущие, заслуженные учителя. Текст специально для акции написал писатель-фантаст Борис Стругацкий.
В феврале 2011 года Тотальный диктант-2010 получил Национальную премию в области общественных связей «Серебряный лучник» как лучший российский общественный проект.
В апреле 2011 года очередной Тотальный диктант прошел в 13 городах (Новосибирск, Красноярск, Барнаул, Кемерово, Иркутск, Екатеринбург, Самара, Брянск, Тюмень, Абакан, Бердск, Снежинск и даже американский Бостон). В нем приняли участие 4700 человек, еще 500 посмотрели онлайн-трансляцию. Автором текста Тотального диктанта-2011 стал писатель Дмитрий Быков.
Ожидается, что в 2012 году акция состоится в 60 городах России и мира (в том числе – впервые во Владивостоке), в ней примут участие около 25 тысяч человек. Автором текста Тотального диктанта-2012 стал знаменитый писатель и журналист Захар Прилепин.
Партнерами Тотального диктанта во Владивостоке являются Дальневосточный филиал фонда «Русский мир», Азиатско-тихоокеанская ассоциация преподавателей русского языка и литературы и Дальневосточный Федеральный университет.
С координатором Тотального диктанта во Владивостоке можно связаться по телефону: 8-904-628-09-26 (Вячеслав Беляков).
«Золотой Рог».
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