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День космонавтики отметят и во Владивостоке
10 Апреля 2011, 16:41 | Владивосток
10 апреля на концертной площадке кинотеатра "Галактика" (ул.Добровольского, 5) состоится городское мероприятие, посвященное Дню космонавтики - "Мы - дети Галактики".
В программе - тематическая концертная программа с участием лучших творческих коллективов и солистов Владивостока, конкурсы, викторины и призы.
Организаторы - управление культуры администрации Владивосток - приглашают посетить мероприятие жителей и гостей города.
Начало в 13 часов.
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