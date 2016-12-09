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Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

09 Декабря 2016, 19:05 | Владивосток

В предстоящие выходные – 10 – 11 декабря – во Владивостоке состоится множество интересных и полезных мероприятий

Деловая газета "Золотой Рог" рекомендует культурно-массовые и познавательные мероприятия:

10 декабря в 12 часов - «Общаемся на английском» - встреча с директором фонда !Руки помощи»Френсисом Ландиваром в молодежной библиотеке «БУК» (ул. Светланская,55, тел.: 222-35-73). Вход свободный.

10 декабря в 13 часов – очередное занятие в «Школе юного шахматиста» в библиотеке №17 (ул. Иртышская, 42; тел.: 236-71-00). Вход свободный.

10 декабря в 13 часов – «Мультяшка» в детской библиотеке №5 (ул. Леонова, 21; тел.: 245-54-99).Вход свободный.

10 декабря в 14 часов – детский кинотеатр в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78; тел.: 232-55-96). Просмотр мультфильма «Двенадцать месяцев». Вход свободный.

10 декабря в 14 часов – творческая мастерская «Новый год в лесу» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78; тел.: 232-55-96). Вход свободный.

10 декабря в 16 часов – уроки английского языка для детей 5-7 лет в рамках проекта «English corner» в библиотеке им. Н.Н. Муравьёва-Амурского (ул. Калинина, 21; тел.: 227-84-10), в молодежной библиотеке «БУК» (ул. Светланская,55, тел.: 222-35-73) и в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78; тел.: 232-55-96). Вход свободный.

10 декабря в 18 часов – финал молодёжного литературного конкурса «ISPRAVLYAY» в молодежной библиотеке «БУК» (ул. Светланская,55, тел.: 222-35-73). Вход свободный.

10 декабря в 18 часов – заседание клуба любителей фантастики в молодежной библиотеке «БУК» (ул. Светланская,55, тел.: 222-35-73). Вход свободный.

11 декабря в 11 часов – урок китайского языка для ребят 7-12 лет в библиотеке им. А.П. Чехова (проспект 100-летия Владивостока, 48; тел.:236-13-70). Вход свободный.

11 декабря в 12 часов – новогодний мастер-класс для дочек и мам «Ёлочка с иголочки» в библиотеке № 21 (ул. Нейбута, 45; тел.: 264-15-60). Вход свободный.

11 декабря в 14 часов – арт-час «Золотой клубочек сказки» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78; тел.: 232-55-96). Вход свободный.

11 декабря в 15 часов – игротека в библиотеке №5 (ул. Леонова, 21; тел.: 245-54-99). Вход свободный.

11 декабря в 15 часов - научная игра и лекция проекта «Explain» в молодежной библиотеке «БУК» (ул. Светланская,55, тел.: 222-35-73). Вход свободный.

11 декабря в 19 часов - лекция Александра Кашапова «Ретроспектива SUPERMAN» в молодежной библиотеке «БУК» (ул. Светланская,55, тел.: 222-35-73). Вход свободный.

Спортивные мероприятия:

11 декабря в 11 часов - во Дворце спорта «Юность» (Океанский проспект, 43) состоится открытый турнир Владивостока по самбо среди юных борцов 2003-2004 годов рождения. Вход свободный.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: спорт  конкурс  театр  досуг  культура  мультфильм  кино 



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