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Рецепт Новогоднего настроения от приморской краевой филармонии
Новый год со своими запахами, красками и, конечно, музыкой. Она везде – в наших любимых старых кинофильмах, в «Голубых огоньках», в приемниках автомобилей, на улицах, в домах и офисах. Ее нельзя съесть, понюхать или выпить. Она ласкает наш слух, будит в нас чувства и воспоминания, она рождает в нас новые грезы и мечты, она вселяет в нас веру, надежду, любовь… Музыковеды, дирижеры, артисты приглашают жителей и гостей приморской столицы в концертные залы филармонии послушать музыку для новогоднего настроения.
Можно начать уже сегодня, 9 декабря, с «Новогоднего синематографа» от Губернаторского Духового оркестра. Прозвучат Музыкальные фантазии из кинофильмов «Серенада солнечной долины», «О бедном гусаре замолвите слово», «Берегись автомобиля», «Жестокий романс», «Двенадцать стульев», «История любви»…
17 декабря - музыка из кинофильмов «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Служебный роман» в исполнении Эстрадно-симфонического оркестра «Мелодия» под управлением молодого дирижера Дмитрия Бутенко. В концерте примут участие мэтры вокальной музыки Владивостока, такие как Игорь Волков, и молодые исполнители – Алексей Берзин, Виктория Щеголева и многие другие.
В завершение «Года Франции в России» 21 декабря - Большой концерт французской симфонической музыки – вальс, сюита, ноктюрн, увертюра. В программе самые именитые композиторы Франции – Равель, Дебюсси, Гуно, Оффенбах. Играет Тихоокеанский симфонический оркестр.
22, 24 декабря вокальные концерты «Под рояль» - музыка из мюзиклов и оперетт и вальсы.
28 декабря открывается традиционный Рождественский Фестиваль музыкой Вивальди «Времена года» и Бранденбургским концертом Баха. Играет Тихоокеанский симфонический оркестр.
5 января - «Новогоднее попурри» самого русского, самого зимнего, «застольного» и новогоднего инструмента - баяна. Прозвучит микс из разножанровых произведений зарубежной классики, русских народных песен. Играет Заслуженный артист РФ Валерий Сергеев. В концерте участвует молодая певица Ольга Долгополова.
На Рождество, 7 января, приглашает «волшебная» скрипка Заслуженного артиста РФ Александра БОРГАРДТА.
А 8 января впору запеть «Улица, улица, ты брат пьяна…». Эта и другие забавные песни в программе Рождественского концерта-шутки.
9 января – концерт авторской песни в исполнении ансамбля «Ключ». Песни Юрия Визбора, Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого…
Музыкальные иллюстрации Г. Свиридова к повести А.Пушкина «Метель» мало с чем можно сравнить по красоте и силе воздействия, и трудно найти более популярное во Владивостоке оркестровое произведение. 14 января Тихоокеанский симфонический оркестр под управлением Михаила Аркадьева исполнит так полюбившуюся зрителям «Метель».
В Крещенский вечерок, 19 января, «Картинки с выставки» М.Мусорского. Во время концерта пройдет уникальная демонстрация картин приморских художников с помощью видеопроекции. Во время концерта можно слушать музыку и смотреть картины одновременно.
Получить истинное вдохновение от общения с нестареющей классикой можно 20 января, посетив концерт струнного квартета с одноимённым названием «Вдохновение».
21 января Губернаторский духовой оркестр приглашает на праздничную программу «В ритме танго и фокстрота».
22 января - вечер русского романса. Поёт лауреат международного конкурса Сергей Плешивцев (бас). За роялем – Заслуженный артист России Михаил Аркадьев.
27 января в концертной программе «Потанцуем, попоём!», составленной из песен композиторов-юбиляров Раймонда Паулса и Вячеслава Добрынина, прозвучат любимые хиты «Вернисаж», «Маэстро», «Миллион алых роз»…
Зимние грёзы в Рождественскую ночь, навеянные темами из произведений русского классика П.И.Чайковского, воскреснут в балетной сюите «Щелкунчик». 28 января сюита прозвучит в исполнении Тихоокеанского симфонического оркестра.
Гости из Санкт-Петербурга – дуэт флейты и фортепиано – дадут концерт 29 января.
Для маленьких зрителей - праздничные представления с волшебными превращениями и чудесами. Дед Мороз и Снегурочка приглашают юных зрителей на новогодние утренники с 25 декабря по 9 января, сообщает Приморская краевая филармония.
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