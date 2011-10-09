Владивосток обзавелся своей "Городской историей"

8 октября во дворе галереи «Арка» состоялась первая во Владивостоке общественная уличная выставка-обмен фотографии «Городские истории»

«Городские истории» - такое название получил проект, покоривший всех присутствующих своей неординарностью, разнообразием жанров и свободой участия: «повесить» фотографию на выставку мог любой желающий.

Такое дебютное мероприятие основано на концепции петербургской «Сушки» - выставки-обмена, где участники мероприятия могут приобрести любое понравившееся фото в обмен на своё.

У каждого жителя приморской столицы есть свои городские истории: выдуманные или реальные. Этот субботний вечер подарил всем владивостокцам возможность поделиться своими историями города посредством фотографии. Для этого нужно было просто принести свои работы на выставку и развесить их с помощью прищепок. Такой неординарный подход к размещению фотографий выглядел просто и в то же время завораживающе. Развешенные фотографии привлекали всё больше гостей, которым хотелось рассмотреть каждый снимок, содержащий в себе частичку родного города.

Атмосфера выставки была дружеской и позитивной, объединив таких непохожих друг на друга людей: были здесь фотографы и журналисты, дети и пенсионеры, гламурные личности и неформалы.

Мероприятие проходило при поддержке владивостокской «Академии фотографии», которая в завершении приготовила для пришедших небольшой сюрприз – творческую встречу со своими же фотографами-преподавателями.