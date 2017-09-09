Во Владивостоке "Летние вечера в парке" закрыли сезон последним концертом

Заключительный вечер досуга и отдыха, приуроченный к культурному проекту «Летние вечера», прошёл в Парке Победы города Владивостока, на котором люди старшего поколения могли поучаствовать в различных конкурсах самодеятельности, поиграть в настольные игры и хорошо провести время, сообщает деловая газета «Золотой Рог».





Каждый из концертов развлекал желающих выступлениями вокальных и хореографических коллективов, среди из которых – театр танца «Вдохновение», духовой оркестр под руководством Николая Козицкого и вокальная группа «Зарианна». Для старшего поколения были организованы мастер-классы по танцам и вокалу, а также была подготовлена насыщенная творческая программа.

Вечер среды начался «омолаживающей зарядкой», караоке и викториной по песням прошлых лет. Организаторы стремились удивить каждого из гостей, занимая их активными упражнениями, молодые волонтёры играли с дедушками в шахматы. А завершилось мероприятие танцами. «Танцуем! Движение – это жизнь!» - сообщил ведущий.