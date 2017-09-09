Во Владивостоке услышали индийскую классику и рок от "Indian Ocean"

На центральной площади города Владивостока прошёл грандиозный концерт фьюжн-группы «Indian Ocean», приуроченный к Восточному экономическому форуму. Индийские музыканты исполнили свои лучшие хиты, чем неизменно порадовали Приморскую публику, сообщает деловая газета «Золотой Рог».





Популярная в Индии группа «Indian Ocean», гастрольные туры которой охватили все континенты, представила на Приморской сцене свои самые популярные хиты, которые были в знаменитом болливуде. Вокалисты ансамбля Химаншу Джоши, Амин Килам и Рахуль Рам спели песни собственного сочинения в жанре джаза и фольклора, а Тухен Чакраворти сыграл на табле индийскую классику, которая понравилась все пришедшим на концерт.

Гости были в восторге от радушного приёма публики и солнечной погоды, и счастливо улыбались весь вечер.

На разогреве у зарубежных музыкантов выступил владивостокский бойз-бэнд COIN, который разыграл качественные кавер-версии популярных зарубежных композиций. Группа также играла музыку в стиле хард-рок и популярные мелодии 80-х годов. А лидер и вокалист группы Александр Пстыга, который является финалистом конкурса «Новая Звезда», пожелал публике хорошего настроения и приятного начала осени.