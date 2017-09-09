Непрофессиональные художники признались в любви к Владивостоку

8 сентября студия «Лориэль» совместно с Приморским краевым центром народной культуры представили приморцам и зарубежным туристам выставку, посвящённую городу Владивостоку, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Картины, написанные непрофессиональными художниками творческого центра «Лориэль» и арт-мастерской Татьяны Цыношкиной, объединили под символичным названием «Любимый город» и выставили в Приморском краевом центре народной культуры. 30 художников, хобби которых является живопись, смогли показать Владивосток в самых живых и ярких красках. Полотна были самыми различными – и маленькие, и большие, серые улочки дождливого города, яркое солнце и море, прозрачные волны океана и пр.





Организаторы встретили гостей, пришедших посмотреть на приморский город в рамках, очень радушно, предлагая легкие закуски и бокалы шампанского в честь открытия. «Нам наконец-то удалось снова показать жителям города другую сторону Владивостока» - рассказали работники краевого центра.

Выставка была оформлена в минималистическом стиле, а на фоне играла музыка с морской тематикой.

Екатерина ИВАТИНА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.