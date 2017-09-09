Во Владивостоке презентовали Санкт-Петербургский музей

В Приморской государственной картинной галерее состоялась авторская видео-презентация Владимира Гусева «Русский музей: Взгляд в будущее», на которой директор Санкт-Петербургского музея рассказал об истории учреждения, его деятельности и перспективах развития, сообщает деловая газета «Золой Рог».

Владимир Александрович, будучи не только директором Русского музея в культурной столице России, но и кандидатом искусствоведения, действительным членом Российской Академии художеств, представил работникам Приморской картинной галереи презентацию с музейными дворцовыми комплексами: Михайловским садом, Летним домиком и дворцом Петра I и др. Гость также рассказал занимательные истории, связанные с историческими находками и реставрацией многих музеев Петербурга. Владимир Александрович поделился: «Русский музей – уникальное хранилище ценностей, авторитетный научно-исследовательский институт, и, кроме этого, известный реставрационный центр».

По словам искусствоведа – музейный дворцовый комплекс в будущем будет расти и расширяться еще больше не только в Российской Федерации, но и за рубежом.

В Приморском крае Владимир Александрович планирует в ближайшем будущем также организовать серию выставок, посвящённых известным художникам.

Екатерина ИВАТИНА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.