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Во Владивостоке всех желающих зовут в казематы
Фестиваль «Владивостокская крепость» стартовал в Приморье сегодня, 9 сентября. Бесплатные билеты на экскурсии по объектам крепости можно получить в Туристско-информационном центре края.
В рамках фестиваля жители и гости Приморья смогут посетить такие объекты, как Форт №7, Ворошиловская и Великокняжеская батареи, Форт Поспелово и Новосильцевская батарея, а также Музей Владивостокской крепости. Экскурсии будут проходить весь сентябрь с пятницы по воскресенье: с 9 по 11 сентября, с 16 по 18 сентября, с 24 по 25 сентября.
По словам директора приморского ТИЦ Дарьи Гусевой, экскурсии на форты Владивостокской крепости проводятся с целью ознакомления граждан со значимым историческим объектом, а также формируют военно-патриотическое воспитание у подрастающего поколения.
«Объекты крепости – это символ величия и мощи исторического и культурного наследия России. Участников фестиваля ожидают очень интересные экскурсии, которые будут проводить опытные гиды. Своими красочными рассказами они способны заинтересовать даже самых маленьких туристов. В первую очередь, мы, конечно, ориентируемся на молодое поколение, поэтому организуем познавательные экскурсии для учащихся приморских школ», - рассказала директор ТИЦ.
Для участия в экскурсиях приглашаются все желающие. Билеты можно получить в Туристско-информационном центре Приморского края, расположенном на центральной площади города: улица Корабельная Набережная, 1, здание магазина «В-Лазер», вход со стороны площади. Время работы стойки с 10:00 до 18:00. Экскурсионные автобусы будут отправляться от центральной площади Владивостока.
Отметим, что запись на экскурсии по телефону и в других офисах Приморского ТИЦ не проводится. Один человек может забрать не более пяти билетов.
За более подробной информацией в оргкомитетфестиваля по телефону: 8 (423) 240-71-21, primtravelinfo@mail.ru.
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