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Владивостокцев приглашают посетить "Вежливую рыбу"

09 Сентября 2015, 17:12 | Владивосток

1 сентября в малом зале центра современного искусства «Заря» состоялось открытие выставки известного мастера фотоискусства из Сибир. Свой авторский взгляд на слияние азиатской и европейской культур на территории Владивостока представила Елена Аносова - документальный фотограф, победитель международного конкурса фотожурналистики им. Андрея Стенина, Балтийский биеннале фотографии «Фотомания» в направлении «Документальная фотография», победитель конкурса «Молодые фотографы России, лауреат стипендии Минестерства культуры РФ для молодых деятелей культуры .

Во Владивостоке Елена представляла серию работ под названием «Вежливая рыба». Проект, в основе которого лежит исследование процесса взаимопроникновения азиатской и европейской культур, открывается для зрителя с самых неожиданных сторон. Так, например, в работах мастера  мы находим визуальные метафоры, реплики мировых шедевров искусства – от Боттичелли до Рубенса. Быт, нравы и традиции двух культур – Запада и Востока - ярко демонстрируются в запечатленных моментах жизни.

Интересным дополнением к фотовыставке стала интерактивная инсталяция Елены Аносовой «Стеклянная». Тему инсталяции навеяла бухта Стеклянная, расположенная в районе бухты Шаморы, известная тем, что ее побережье устлано отшлифованным волнами битым стеклом. Многие не знают, но единственный аналогичный пляж находится в Калифорнии (США). Участником этой инсталяции может стать любой пользователь столь популярной сегодня социальной сети Instagram. Для этого всего лишь нужно опубликовать фото данной тематики с любым из хэштегов: #стеклянуха #стеклянныйпляж #стекляннаябухта #glassbeach #japansea #waterzarya #zaryaglass . И раз в месяц новые фотографии  будут пополнять стену, таким образом каждый желающий сможет принять участие в создание конечного вида инсталяции Елены Аносовой.

Екатерина ТЕРЕХОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: культура  владивосток 



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