Жители Владивостока закидывают памятные вещи на "Старый чердак"

Эта уникальная в своем роде экспозиция поселилась во Владивостоке в музее им. Арсеньева чуть более трех лет назад. По меркам проекта это довольно солидный возраст.

Ценители утверждают: «Старый Чердак» - это проект с душой. На его просторах, а точнее, на реальном чердаке музея им. Арсеньева воссоздана и проработана до мелочей картина жизни бабушек и дедушек, родителей, а может, и чьего-то детства. С первых секунд пребывания на чердаке тебя обволакивает приятное чувство ностальгии. Играет расслабляющая музыка - она помогает кому-то в мыслях, а кому-то и в фантазиях окунуться в прошлое. Интересно, что привычные правила поведения на выставках - «руками не трогать!», «соблюдать тишину!» и прочие запреты - здесь полностью игнорируются. На «Старом чердаке» можно посидеть за обеденным столом, накрытым скатертью, или примерить платье из 50-х.

Путешествие в прошлое начинается с прихожей, в которой стоит старый шифоньер с верхней одеждой, в нем можно найти и примерить шубу или тулуп - на ваш вкус. Чердак разделен на зоны: прихожая, кухня, гостиная, гардеробная, синематека, музыкальная и игровая зоны. На территории выставки уместилась целая квартира. В каждой зоне собрано немало интересных вещей: от старинного вентилятора до пишущей машинки. В гардеробной есть туалетный столик, присев за который любая девушка может почувствовать себя дамой начала XX века, которая спешит, собираясь в театр или на ужин.

Изюминкой чердака стала железная дорога возле игровой зоны, которую, к сожалению, потрогать нельзя, но один ее вид приводит в восторг детей и взрослых. На выходе из чердака стоит письменный стол, на котором лежит сверток бумаги - очень интересный ход для, казалось бы, обычной вещи - книги отзывов и предложений. Кстати, отзывов накопилось достаточно много и все они, безусловно, положительные.

Еще один приятный бонус выставки - это квест, в котором можно принять участие абсолютно бесплатно. А заключается он в том, что участникам нужно пуститься в путешествие по следам кошки. Для детей это будет прекрасным развлечением, пока их родители погружаются в атмосферу своего детства и юношества. Около многих экспонатов размещены карточки с интересной историей о том, как эта вещь попала на чердак. Кстати, «вещи из прошлого» оказались на выставке с помощью горожан и работников музея - желающие постоянно приносят и жертвуют вещи, тем самым пополняя и обновляя коллекцию.

Екатерина ТЕРЕХОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.