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Кинофестиваль "Меридианы Тихого" во Владивостоке открыли подальше от зрителя
Открытие международного кинофестиваля стран АТР состоялось на острове Русском в кампусе ДВФУ 7 сентября. По синей дорожке первыми прошли российский режиссер и сценарист, возглавивший международное жюри в этом году Александр МИНДАДЗЕ, народный артист России Павел ЛУНГИН, получивший на одиннадцатых «Меридианах» должность президента фестиваля, а также руководитель кинофестиваля Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ.
Традиционно дорожка всегда проходила около здания кинотеатра «Океан» во Владивостоке, но в этом году местом проведения избрали остров Русский. Народ об этом много судачил: мол, нынешний губернатор отказался идти туда, где «ступала нога его предшественника». Говорят так же, что территория отстроенного кампуса, куда «согнали» студентов, похожа не на учебное заведение, а на зону развлечений - мол, дома терпимости там только не хватает. Но это все лирика.
Специальными гостями церемонии открытия стали «импортные» звезды: голливудский актер Майкл МЭДСЕН, французская актриса Изабель ЮППЕР, режиссер Марина РАЗБЕЖКИНА, японская актриса театра и кино Курихара КОМАКИ, писатель и продюсер Рок БРИННЕР, один из ведущих режиссеров индонезийского кинематографа Рири РИЗА, режиссер из поднебесной Се ФЕЙ и многие другие. Так же церемонию открытия посетили губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ и глава города Игорь ПУШКАРЕВ с супругами.
Кроме того, что на XI МКФ стран АТР ввели новую должность президента фестиваля, организаторы удивили публику еще и тем, что в день открытия состоялась не одна премьера фильма открытия, а целых две. Ставший ежегодным для столицы Приморья фестиваль киноискусства открыла картина французского режиссера Сержа БОЗОНА «Тип Топ», обнажающая в прямом смысле проблемы современной Франции. На родине Бозона картину покажут только через три года. Второй фильм открытия - картина Дэвида ТУИ «Риддик» с Вином ДИЗЕЛЕМ в главной роли.
К сожалению, премьера фильма «Риддик» совпала по времени с началом церемонии открытия. Так что киноманам пришлось сделать выбор: или познакомиться с гостями XI фестиваля или отправиться на показ картины Туи, которую жители и гости Владивостока смогли увидеть на неделю раньше выхода в официальный прокат в России. Да и те, кто хотел попасть на «Тип Топ», демонстрировавшийся на два часа раньше, вряд ли успели бы добраться до острова Русского на общественном транспорте к началу церемонии.
В рамках фестиваля, который проходит в приморской столице с 7 по 13 сентября, состоятся встречи с актерами и режиссерами, мастер-классы для юных кинематографистов. МКФ стран АТР так же посетят французский актер и режиссер Пьер РИШАР и российский режиссер Никита МИХАЛКОВ.
В этом году основной конкурс кинофестиваля включает в себя 10 полнометражных и 10 короткометражных картин.
Отношение к кинофестивалю у владивостокцев складывается неоднозначное. С одной стороны, для Владивостока не патриотические культурно-массовые мероприятия – редкость, а с другой – приезжают сюда по большей части так называемые «сбитые бомбардировщики». Разумеется, столица Приморья с радостью примет Пьера РИШАРА, полюбившегося за его героя Франсуа Перрена.
Или, например, многие сходят посмотреть картину Виталия МАНСКОГО «Труба», состоящую из 12 новелл, рассказывающую о том, как живут русские люди по соседству с газопроводом. Люди, прямо скажем, живут не очень хорошо, в то время как по трубе уходит в Европу очень дорогой российский газ. Не сложно догадаться, что картина в широкий прокат вряд ли выйдет, так что фестиваль – отличный шанс с ней познакомиться.
«Меридианы Тихого», возможно, неплохой стартап для некоторых режиссеров, и все же многие картины выглядят сомнительно. Говорят, фестиваль устраивают для людей, для зрителей, чтобы они познакомились с культурой разных стран, окультурились, так сказать. Но почему же тогда церемонию открытия перенесли на остров Русский? А раз перенесли, то почему не продумали тот момент, что она совпадает с началом показа фильма открытия? Ну а к самому народному режиссеру в народе такое отношение, что культурным русским языком его никак и не передать…
Александра БОЛЬШАКОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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О Русский? Да потому что надо продолжать пиарить этот остров и этот кампус! Что тут непонятного.