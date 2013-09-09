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Во Владивостоке ко дню рождения Владимира Арсеньева откроют выставку "Спасенная память"
Мемориальный Дом-Музей В.К. Арсеньева и Общество изучения Амурского края приглашают жителей и гостей города на открытие совместной выставки «Спасенная память», которая посвящается 110-летию вступления в Общество изучения амурского края Владимира Клавдиевича Арсеньева – известного ученого, исследователя Дальнего Востока, путешественника и писателя с мировым именем.
В. К. Арсеньев гордился званием почетного члена Общества изучения Амурского края, одного из отделений Русского географического общества, которое впоследствии спасло его архив от полного исчезновения в 1938 году. ОИАК и Приморский государственный музей им. В.К. Арсеньева свыше 80 лет бережно хранят и пополняют свои Арсеньевские фонды, сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба Приморского краевого музея им. В.К. Арсеньева.
Выставка открывается в день рождение ученого. Впервые на ней будут представлены материалы из архивных фондов ОИАК и Приморского краевого музея им. В.К. Арсеньева: приказы первого гражданского генерал-губернатора Приморского края о проведении экспедиций по охране края от криминальных групп и нарушителей границы; документы, свидетельствующие о контроле ОГПУ за деятельностью В.К. Арсеньева; редкие старинные карты – заселение Приморской области, отчетные карты дорожных отрядов, которыми руководил В.К. Арсеньев, карты Маньчжурии. Уникальные книги из личной библиотеки исследователя, многочисленные свидетельства и удостоверения о членстве в различных научных организациях, переписка с учеными, произведения живописи и другие раритеты, раскрывающие многогранную деятельность В.К. Арсеньева и его заслуги в изучении и развитии Амурского края, как представительской территории и форпоста России на Тихом океане.
Открытие выставки состоится 10 сентября в 16.00 часов по адресу: Владивосток, ул. Арсеньева, 7б.
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