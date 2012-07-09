Главный приз «Кинотавра» забрал уроженец Владивостока

Главный приз 23-го российского кинофестиваля «Кинотавр» получил фильм «Я буду рядом» Павла РУМИНОВА, обойдя 14 картин-конкурентов. Очень честная и пронзительная история умирающей матери, которая ищет своему шестилетнему сыну новых родителей и при этом скрывает от него смертельную болезнь, не оставила равнодушными ни зрителей, ни взыскательное жюри, возглавляемое Владимиром ХОТИНЕНКО.

«Перед тем как подступиться к этой теме, я провел год с удивительными женщинами. Мамы, которые находятся с детьми в боксах, в больницах, совершают удивительные вещи, которые тебя заряжают. То, чем мы занимаемся, кажется, имеет смысл», – добавил Руминов, который ранее заявлял, что собирается отныне снимать кино для раковых больных.

Напомним, что режиссер родился и вырос во Владивостоке. Здесь же началась его профессиональная карьера, в частности, он снял несколько видеоклипов группы «Мумий Тролль».

«Дальневосточный капитал».