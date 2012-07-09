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Дальний Восток профестивалил
Во Владивостоке и Хабаровске жители и гости погрузились в зажигательную атмосферу колоритных национальных праздников и фестивалей. Так, по всему региону прокатился веселый бесшабашный праздник Сабантуй.
В приморской столице он и вовсе приобрел всероссийский характер. Владивосток впервые принимал «Федеральный сабантуй». Праздник собрал более 1500 гостей. Во Владивосток прибыл Президент Татарстана Рустам МИННИХАНОВ. На нескольких площадках одновременно прошли концерты, спортивные состязания, народные игры, выставки прикладного искусства. В шатрах, установленных в самом центре города, гостей праздника угощали блюдами 12 национальных кухонь
В Хабаровске Сабантуй открылся танцами на лошадях в исполнении лихих наездниц. После официальной церемонии, в которой принимал участие министр промышленности и торговли республики Татарстан Рашат ФАТТАХОВ, для гостей начался праздник музыки и спорта. Помимо выступлений национальных ансамблей для любителей спорта проводились различные соревнования: перетягивание каната, бои на бревне, национальная борьба куреш... Также гости праздника могли попробовать блюда татарской, узбекской и дагестанской кухонь.
В Комсомольске-на-Амуре разудалый Сабантуй собрал жителей города в Силинском парке – центральном месте отдыха горожан. Самым главным конкурсом праздника стала борьба куреш, победитель – батыр Андрей МАРУСОВ – получил в подарок живого барана.
На Колыме Сабантуй отмечают уже более 20 лет, он объединяет всех магаданцев, независимо от их вероисповедания. Специально к нему в городском парке в парке установили новый 9-метровый столб, по которому всегда поднимаются смельчаки во время праздника. По традиции на Сабантуй приезжают артисты из Татарстана. В этот раз магаданцев развлекало вокальное трио «Булгар кызлары».
Кроме того, в столице ДФО прошел краевой фестиваль музыки и песни коренных народов, проживающих в Хабаровском крае, – «Карагод», названный в честь древнейшего танца-игры, сопровождаемого песнями. В нем приняли участие народно-певческие коллективы разных жанров, ансамбли народной и оркестровой музыки. Обязательным условием программы было исполнение произведений хабаровских авторов. Помимо танцевально-песенного творчества гостей мероприятия удивляли экспонатами выставки-продажи национальных изделий декоративно-прикладного искусства и блюдами национальной кухни. Яркой кульминацией стал финальный хоровод, объединяющий одновременно и участников, и зрителей. Ощущение необыкновенного единения, которое подарил «Карагод», запомнилось и горожанам, и гостям города.
«Дальневосточный капитал».
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