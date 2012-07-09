Шерше ля фам по-владивостокски

В июне столица Приморья выбирала «Женщину года». Учредителем ежегодной премии, которая прошла уже в седьмой раз, является журнал «СОБРАНИЕ exclusive», организатором церемонии – имиджевое агентство «P. R. Respectable».

Гостей и номинантов премии приветствовал глава г. Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ. «Премия «Женщина года» очень важна для нас, – сказал он. – Сегодня Владивосток выходит на качественно новый уровень, и мероприятия такого масштаба соответствуют его статусу».

Также специально для участия в церемонии во Владивосток прибыли столичные гости – Анита ЦОЙ, Алексей ЧУМАКОВ, Виктория ЛОПЫРЕВА и Александр ТЕРЕХОВ.

Наградив в 13 номинациях представительниц прекрасного пола, организаторы премии не забыли и о сильной половине. Приз «Мужчина года» присудили Сергею ЕДРАНОВУ, директору стоматологической клиники «Dr. Edranov».

Главного же звания – «Женщина года» – удостоена депутат Думы г. Владивостока Лариса ОМЕЛЬЯНЧУК.

«Дальневосточный капитал».