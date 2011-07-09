"Красота спасает мир" за три дня в галерее "Арка"

Благотворительная фотовыставка Светланы Маковецкой «Красота спасает мир» открылась во Владивостоке в галерее современного искусства «Арка». Она продлится три дня: с 8 по 10 июля.

Светлана Маковецкая – в прошлом журналист, с 1994 года – свободный художник. В 2001 году она переехала в Москву, но Владивосток навсегда останется городом, в котором так стремительно и ярко раскрылся ее талант фотографа.

«Именно во Владивостоке, именно в нашей галерее, ровно 10 лет назад прошла первая персональная фотовыставка Светланы. Во Владивостоке живут ее первые зрители и первые критики, которые помнят ее и которых помнит она», - сказала директор галереи «Арка» Вера Глазкова.

В представленной экспозиции представлены работы Светланы Маковецкой из разных серий, которые были созданы фотохудожницей с 2000 по 2009 год.

«Светлана просила уделить особое внимание фотоработам из серии Дыхание леса. Эти снимки были сделаны в писательском поселке Переделкино, рядом с усадьбой Окуджавы, и именно сегодня состоялся их премьерный показ», - сообщила родная сестра Светланы Маковецкой -Наталья Шахназарова.

На выставке также представлен макет фотоальбома «Тайны стиля» — последний проект Светланы, который она мечтает реализовать. В нем автор постаралась увековечить творческий роман двух великих художников XX века Майи Плисецкой и Пьера Кардена, представив костюмные платья, созданные великим Кутюрье для великой Примы.

«Мы организовали эту благотворительную выставку-продажу, потому что Светлана очень нуждается в нашем участии, ведь она серьезно больна. И конечно мы очень хотим помочь найти спонсора для издания задуманного ей фотоальбома», - заметила Вера Глазкова.

Сама создательница фотоснимков не смогла приехать на открытие своей выставки лично по состоянию здоровья, но у нее была возможность наблюдать за происходящим он-лайн, через объектив вэбкамеры.



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