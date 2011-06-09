"Дипналет" из Франции...

Посол Франции в России Жан КАДЭ примет участие в открытии фестиваля современного французского кино, которое состоится 6 декабря в кинотеатре "Океан".

В программе его визита - встреча с губернатором Приморья Сергеем ДАРЬКИНЫМ и вице-губернатором Виктором ГОРЧАКОВЫМ, на которой будут продолжены начатые летом переговоры о расширении сотрудничества в сфере экономики и культуры, а также об открытии во Владивостоке Почетного консульства Франции.

Французский дипломат пообщается с коллегами из консульств США, Японии и Республики Корея, а также посетит ТИНРО-центр и 7 декабря вернется в Москву.

Кстати, в составе французской киноделегации на открытие фестиваля приедет известная актриса Ингеборга ДАПКУНАЙТЕ (известность в России к ней пришла после фильма Никиты МИХАЛКОВА "Утомленные солнцем"). Сейчас она проживает в Англии, много работает в кино и театре в Европе, России и США. Во Владивосток ее пригласил Генеральный спонсор кинофестиваля - коньячный дом MARTELL.

...и Люксембурга

Вчера во Владивосток прибыл посол Великого Герцогства Люксембург в России Карло-Жозеф-Матиас КРИГЕР.

Он побывает в представительстве МИД РФ во Владивостоке, встретится с губернатором Сергеем ДАРЬКИНЫМ и вице-губернатором Виктором ГОРЧАКОВЫМ. Они расскажут ему о внешнеэкономических приоритетах и инвестиционных проектах Приморья, в которых могли бы участвовать зарубежные инвесторы.

В программе его визита - встречи с аккредитованными во Владивостоке дипломатами, представителями коренных народностей, посещение ДВГУ и Владивостокского морского торгового порта. 6 декабря дипломат примет участие в открытии фестиваля французского кино, а 8 декабря завершит свой визит в Приморье.