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100 цветных гравюр Сальвадора Дали не дадут уснуть владивостокцам в "Ночь музеев"
12 мая в 16.00 Приморская государственная картинная галерея представляет уникальный проект - выставку цветных ксилографий выполненных Сальвадором Дали к «Божественной комедии» Данте.
В 1951 году итальянское правительство в рамках подготовки к празднованию 700-летия со дня рождения Данте заказало Дали серию иллюстраций к новому изданию «Божественной комедии». Однако из-за политических трений в верхнем эшелоне власти заказ был отменён. Художник же решил довести дело до конца. Так появились акварельные иллюстрации, по одной к каждой тысяче строк «Божественной комедии», в период с 1951 по 1960-й годы.
Дальше проект был подхвачен французским издателем Жозефом Форэ, для которого Дали изготовил около 5 000 гравюр, повторяющих акварельную серию, в период с апреля 1959 по ноябрь 1963 года. 55 месяцев упорного труда в 2-х парижских мастерских! Для изготовления гравюр было создано 3 500 деревянных досок, которые к окончанию работ были уничтожены во избежание создания в будущем копий. До сих пор считается, что гравюры обладают цветом непревзойдённого качества, максимально приближающего графику к живописи.
Местонахождение акварелей Дали к «Божественной комедии» на сегодняшний день неизвестно. Так что гравюры - единственное, что осталось от грандиозного проекта.
100 гравюр, экспонирующихся на выставке, подобраны в частных немецких коллекциях. Показ выставки в музеях России организован компанией Арт- Регион.
21 мая, в "Ночь музеев", выставка будет работать до 1.00.
Выставка открыта только до 31 мая, сообщает пресс-служба Приморской государственной картинной галереи.
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